L’ancienne star de Southampton Dusan Tadic bat le record que Lionel Messi détient depuis 2011 alors que l’homme de l’Ajax obtient la 37e passe décisive de 2021

Dusan Tadic a devancé Lionel Messi pour devenir le meilleur assistant de l’année civile.

L’attaquant du Paris Saint-Germain avait réalisé cet exploit en 2011 pour Barcelone lorsqu’il en avait enregistré 36 cette année-là, mais a maintenant été dépassé par l’ancien meneur de jeu de Southampton.

Le meneur de jeu serbe sera extrêmement fier de cet exploit

Contre Feyernoord, le joueur de 33 ans a forcé un but contre son camp de l’arrière central argentin Marcos Senesi pour ouvrir le score et, ce faisant, a enregistré sa 37e passe décisive en 2021.

Insatisfait de sa contribution dans le match à ce stade, Tadic a également inscrit un penalty en fin de match pour sceller la victoire de l’Ajax et les a aidés à se rapprocher d’un point du PSV Eindhoven, leader de l’Eredivisie.

L’ancien joueur des Saints n’en aura peut-être pas fini car il a la chance d’augmenter son score lors du dernier match de l’année de l’Ajax contre Fortuna Sittard, 16e, mercredi.

Bien que ses contributions au club ne correspondent peut-être pas à Messi de cette année-là, Tadic a tout de même connu une année extrêmement impressionnante.

Tadic a connu une année phénoménale pour son club

L’Argentin mercuriel a aidé le Barça à remporter son quatrième titre en Ligue des champions cette année-là ainsi que la couronne de la Liga.

Tadic a cependant assuré le doublé national pour l’Ajax et a également obtenu une distinction personnelle en tant que footballeur néerlandais de l’année.

L’âge n’est clairement qu’un chiffre pour le joueur de 33 ans qui montre à quel point il est essentiel à ses côtés alors qu’ils poursuivent un autre titre de champion et un succès en Ligue des champions.

