L’ancienne star de Strictly Come Dancing rend son verdict sur la sortie de Robert Webb

L’ancienne star de Strictly Come Dancing, Joanne Cliffton, a rendu son verdict sur la sortie de Robert Webb du programme, affirmant que sa routine quickstep prévue aurait mis trop de pression sur son cœur.

L’acteur de Peep Show a récemment révélé qu’il ne participerait plus à l’émission après avoir reçu un avis médical.

Il devait participer à une routine de quickstep lors de l’émission de samedi avant sa sortie avec sa partenaire professionnelle Dianne Buswell.

Joanne, qui est la sœur de Kevin Cliffton et est apparue dans Strictly de 2014 à 2016, dit que la danse est l’une des plus difficiles et comprend parfaitement sa décision de quitter le programme.

« C’est une honte énorme pour Robert Webb », a-t-elle déclaré sur le podcast The Kevin Clifton Show.

«En fin de compte, la BBC, lui et ses médecins ont décidé qu’il valait mieux qu’il ne le fasse pas, surtout en ce qui concerne les problèmes cardiaques. Ouais, certainement pas.

Le joueur de 37 ans a ajouté: « Et strictement, c’est dur. Les gens ne se rendent pas compte, mais à part les répétitions, qui peuvent durer 11 ou 12 heures par jour, la performance elle-même avec l’adrénaline va augmenter votre rythme cardiaque.

«De plus, ce n’est pas la seule performance que nous en faisons. Nous avons des tas de représentations et de répétitions le vendredi. Nous avons des répétitions le samedi, une course d’habillement, puis le spectacle. Il a fait un pas rapide. C’est beaucoup sur votre cœur. Votre fréquence cardiaque va monter et monter de plus en plus. Donc, je comprends tout à fait.

Elle a poursuivi en disant: «C’est une bonne chose qu’il se soit retiré s’il présentait des symptômes ou quelque chose du genre. Mais c’est une honte énorme. Parce qu’il allait très bien.

Robert n’est pas le seul concurrent qui sera absent samedi, après que l’ancien international de rugby anglais Ugo Monye ne participera pas après avoir également souffert de problèmes de santé.

Parlant de son départ du programme, Robert a publié une déclaration disant: « Je suis extrêmement désolé de devoir annoncer que je me retire de Strictly Come Dancing en raison d’une mauvaise santé.

«Il y a deux ans, j’ai subi une opération à cœur ouvert et bien que je croyais être suffisamment en forme pour affronter Strictement et son emploi du temps exigeant, il est devenu clair que j’avais mordu bien plus que je ne pouvais mâcher pour cette étape de mon rétablissement.

«J’avais commencé à ressentir des symptômes qui m’ont amené à demander une consultation urgente avec mon cardiologue, et elle était d’avis qu’il serait préférable pour ma santé de prendre du recul par rapport au spectacle.

Strictly Come Dancing continue ce soir à 19h10 sur BBC One.

