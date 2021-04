L’ancienne star de Tottenham, Adel Taarabt, admet qu’il aurait pu signer pour Arsenal avant le transfert des Spurs et pense que le club n’a pas réussi à l’aider à se développer

Adel Taarabt a révélé qu’il avait presque signé pour Arsenal – pas Tottenham – lorsqu’il est passé en Premier League à 17 ans.

La route vers le sommet a été longue et sinueuse pour l’as marocain, qui joue maintenant pour Benfica au Portugal.

.

Taarabt a fait irruption sur la scène pour les Spurs contre West Ham mais n’a jamais donné de pied

Le milieu de terrain habile a été penché pour de grandes choses lorsqu’il a déménagé à White Hart Lane en 2007, initialement en prêt, avant qu’un accord permanent ne soit conclu pour le signer de Lens.

Il a montré son potentiel exceptionnel en camées, y compris une superbe apparition de remplaçant lors d’une victoire 4-3 contre West Ham en mars 2007.

Mais, même après une belle période de prêt avec les Queens Park Rangers, il n’a pas pu se frayer un chemin dans la première équipe avec les Spurs et il a été vendu aux Londoniens de l’ouest en 2010.

Les choses auraient pu être très différentes pour Taarabt, et lors d’une conversation avec l’ancien coéquipier Darren Bent, il a admis qu’il était prêt à rejoindre Arsenal avant que ses plans ne changent.

.

Taarabt s’est associé à un certain nombre de jeunes talents à Tottenham, dont Gareth Bale, mais n’a pas réussi à tirer le meilleur parti de son talent

NOUVELLES

Calvert-Lewin à Man United soutenu, Kane a exhorté à rester aux Spurs, Lingard “ comme Messi ”

g’day

Man United va acheter un club australien? “ Il est aussi probable qu’Alf Stewart prenne le relais ”

pari

Lingard va coûter une fortune à Noble, mais l’équipe de West Ham pourrait tous gagner 350000 £

Rester

Un homme ultime d’un club offre des conseils à Kane sur la décision de transfert avec des rivaux qui se cachent

l’amener sur

Trafalgar Square devrait accueillir 12500 fan park pour les matchs de l’Euro 2020

pas en forme

L’appel de West Brom VAR qualifié de “ choquant ” car “ le bon sens est sorti du football ”

Il a déclaré à talkSPORT: «J’ai signé pour les Spurs parce que quand j’étais en France, pour nous, nous regardions la Premier League mais c’était le top quatre. Manchester United, Arsenal, Chelsea et Liverpool.

«Mais pour moi, c’était presque tout fait que j’allais à Arsenal puis après Damien Comolli, qui travaillait à [Tottenham], m’a convaincu de venir.

«À ce moment-là, je jouais chez les moins de 17 ans de France et j’aurais pu aller dans les trois grands de toutes les ligues.

.

Taarabt a eu la chance de signer pour Arsenal mais a finalement choisi de rejoindre Tottenham

«Quand j’ai signé, j’ai dit ‘d’accord, j’y vais parce que le projet qu’il m’a montré, ils veulent croire, ils choisissent de jeunes joueurs comme Gareth Bale, Kyle Walker, ils veulent faire quelque chose de vraiment bien’.

«Mais, évidemment, les six premiers mois pour l’adapter difficile pour moi. Je ne pense pas que le club m’aidait à me développer et à me terminer en tant que joueur.

Pendant son séjour à QPR, où il est devenu un héros culte, Taarabt a également eu des sorts de prêt avec Fulham et l’AC Milan.

Il est avec Benfica depuis 2015 et, alors qu’il avait d’abord eu du mal à avoir un impact là-bas, il a été un habitué de la première équipe au cours des deux dernières campagnes.

.

Taarabt joue actuellement pour Benfica