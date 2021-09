L’ancienne star de Tottenham conteste le statut de “big-six” du club en Premier League

L’ancien milieu de terrain de Tottenham, Danny Murphy, ne pense plus que le club fait partie des “six grands” de la Premier League après une baisse massive de leur fortune ces dernières années.

Éperons ne s’est pas qualifié pour la Ligue des champions depuis qu’il a atteint la finale en 2019 et a remplacé Jose Mourinho par l’ancien chef des Wolves Nuno Espirito Santo au cours de l’été. Un début prometteur pour la nouvelle campagne a également été rencontré par un réveil brutal à Crystal Palace le week-end dernier, lorsque Tottenham, 10 hommes, a été battu à Crystal Palace.

Et Murphy craint que son ancien club ne soit sur la pente, alors qu’il se prépare à affronter Chelsea dimanche.

Il a déclaré au Daily Mail dans sa chronique exclusive : « Il est possible pour Tottenham de choquer Chelsea dans un derby londonien unique. Mais parler d’eux comme faisant partie d’un Big Six de Premier League n’a plus de sens.

«Nous sommes arrivés au stade où, de manière réaliste, il y a un Big Four. Manchester City, Manchester United, Liverpool et Chelsea ont été nos éliminatoires de la Ligue des champions ces deux dernières années et je serai abasourdi si ce n’est plus le cas.

«Et je ne vois pas encore la situation changer avant quelques années, étant donné la force en profondeur de ces clubs déjà au sommet et leur capacité à dépenser si nécessaire.

« En revanche, les aspirations de Tottenham et d’Arsenal cette saison seront similaires à celles de Leicester, West Ham et peut-être même Everton : une course pour l’Europe et l’espoir d’atteindre une finale de coupe nationale.

« Même leurs propres supporters l’acceptent. Lorsque les clubs du nord de Londres se sont inscrits pour la Super League européenne, la plupart des mickeys sont venus de leurs fans qui trouvaient ridicule que leurs clubs soient considérés comme assez bons.

« Tottenham a beaucoup de prestige et d’histoire, mais il n’est pas pertinent de les appeler comme faisant partie d’un Big Six lorsqu’ils ont terminé en dessous de Leicester au cours des deux dernières saisons.

« Pour faire partie d’un groupe d’élite, il faut être en compétition pour les trophées majeurs. Les Spurs sont sur un terrain de jeu différent pour le moment. La qualification pour l’Europa sera considérée comme une bonne première saison pour Nuno Espirito Santo.

« De nos jours, prédire les quatre premiers ne demande pas beaucoup de travail, et bien sûr, Chelsea est là. Les effectifs de ces clubs sont tellement plus forts qu’ailleurs. Même Liverpool, considéré comme le remplaçant le plus léger, a pu battre l’AC Milan sans Sadio Mane et Roberto Firmino la semaine dernière.

«Il y a un courant de pensée selon lequel Tottenham aurait dû prendre 120 millions de livres sterling à Harry Kane pour commencer un travail de reconstruction, mais je n’en suis pas si sûr.

“L’argent en banque ne se traduit pas automatiquement par des dépenses judicieuses, et la personnalité de Kane et son attachement aux Spurs signifient qu’il garantira les buts et les passes décisives.

Nuno un choix surprise

“C’est un travail difficile pour Nuno, que j’ai pensé être un choix surprise pour remplacer Jose Mourinho. Non pas parce que je ne note pas Nuno – c’est un entraîneur bien organisé qui a fait un travail remarquable chez les Wolves – mais parce que c’est aussi un manager pragmatique qui ne joue pas naturellement sur le devant de la scène comme le veulent les supporters des Spurs.

« Du point de vue de la personnalité, il est différent de Mourinho – humble et discret, ce que je suis sûr que Daniel Levy apprécie. Mais les fans des Spurs aiment que leur équipe prenne l’initiative d’essayer de gagner des matchs. Je sais que c’était une autre époque, mais je me souviens du plaisir qu’ils ont eu du côté de Martin Jol dans lequel j’ai joué avec Robbie Keane, Dimitar Berbatov et Aaron Lennon.

“L’attention de dimanche après-midi se concentrera sur Kane et Romelu Lukaku. Ils ont tous les deux 28 ans, moins de trois mois d’intervalle, et j’ai du mal à penser à deux attaquants qui ont été aussi constants sans récolter une masse de médailles.

«Pour moi, cela signifie qu’ils auront tous les deux très faim de réussir. Mais Lukaku va sauter l’entraînement pour le moment. En milieu de semaine, il a marqué un vainqueur de la Ligue des champions, tandis que Kane courait autour de Rennes lors de la Conférence Europa. Pas le statut qui définit un club Big Six.

