L’ancienne star de Tottenham, Jamie O’Hara, a déclaré que Mikel Arteta avait le mérite d’avoir transformé Arsenal, les ayant précédemment surnommés « Banter FC »

L’ancienne star de Tottenham, Jamie O’Hara, a félicité le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, pour avoir changé la fortune du club cette saison.

La frappe d’Emile Smith Rowe en deuxième mi-temps a prolongé la séquence d’invincibilité d’Arsenal à dix matchs toutes compétitions confondues, battant Watford 1-0 et occupant la cinquième position du classement de la Premier League.

Smith Rowe a marqué un excellent but alors qu’Arsenal a vaincu Watford

Les Gunners ont très bien réagi depuis qu’ils ont perdu leurs trois premiers matches de championnat contre Brentford, Chelsea et Manchester City pour se hisser dans les places européennes.

Et l’arrivée de Ben White, Aaron Ramsdale, Takehiro Tomiyasu et le retour de Gabriel ont aidé les Gunners à former une défense redoutable.

La victoire d’Arteta est intervenue lors de son 100e match à la tête du club et il en a remporté 54% – un record meilleur que celui de l’ancien manager Arsène Wenger (51%) sur la même période.

Et O’Hara est impressionné par Arteta, qui tire le meilleur de ses joueurs, y compris de nouvelles recrues, en peu de temps, ce que ses rivaux Spurs n’ont pas réussi à faire.

Ramsdale a apprécié la victoire au King Power mais a insisté sur le fait que lui et ses coéquipiers ne prenaient pas de l’avance

Gabriel et White ont renforcé la défense d’Arsenal

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast: « J’ai critiqué Arsenal au début de la saison en les appelant » Banter FC « .

« Ils sont revenus forts. Une chose avec Arteta – c’est une chose qui m’a ennuyé avec les Spurs, c’est que nous avons amené de nouveaux joueurs et que nous ne les avons pas joués.

« Chez les Spurs, nous l’avons fait et vous pensez à quoi bon signer ces joueurs si vous n’allez pas leur donner une chance de montrer ce qu’ils font.

« Arteta l’a fait et a obtenu beaucoup de soutien pour cela au début de la saison parce que les résultats n’étaient pas là.

Arteta était tout sourire après la dernière victoire d’Arsenal

«Mais il est resté avec le groupe de joueurs qu’il a. Ils sont restés avec les joueurs qu’ils ont amenés et se sont dit : « c’est l’équipe et c’est ce que nous essayons de faire. C’est une équipe jeune, mais nous allons nous y tenir ».

« Maintenant, tout d’un coup, le vent a tourné.

« Ils jouent avec confiance et avec conviction et ils obtiennent des résultats.

« Vous devez donner du crédit à Arteta pour cela parce que beaucoup de managers boucleraient et retourneraient à la vieille garde ou retourneraient à l’expérience et se disaient: » J’ai besoin d’obtenir des résultats « . Alors permettez-moi de revenir à ce que je sais, mais il ne l’a pas fait. Il est resté fidèle à ce qu’il voulait faire.