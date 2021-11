Thomas Wells, célèbre pour avoir chanté dans une tonne d’émissions de concours de talents, dont « X Factor », est mort… TMZ l’a appris.

Thomas est décédé plus tôt ce mois-ci à la suite d’un accident alors qu’il travaillait dans une usine de fabrication de pneus en Oklahoma… selon sa femme, Jessica Wells.

On nous dit qu’une partie du corps de Thomas a été prise dans une machine, qui nous est décrite comme une machine à tapis roulant automatique qui ne s’est pas arrêtée, et il a été transporté d’urgence vers un hôpital voisin à Idabel, OK.

L’épouse de Thomas dit qu’il a ensuite été transporté par avion dans un plus grand hôpital de Tyler, au Texas … parce que les médecins pensaient que des spécialistes de Tyler pourraient l’aider.

En fin de compte, on nous dit que Thomas est décédé à l’hôpital de Tyler le 13 novembre.

Vous avez peut-être vu Thomas chanter de tout son cœur à la télévision… il est apparu dans « America’s Got Talent » ainsi que « The Voice » et « The Winner Is »… en plus de « X Factor ».

Thomas s’est mis à la musique dès son plus jeune âge, apprenant lui-même à jouer des instruments à l’oreille et à chanter dans une chorale à l’église et à l’école de l’Oklahoma. Il a surtout chanté des hymnes et de la musique contemporaine.

Sa femme depuis 17 ans se souvient de lui comme d’une personne unique qui avait toujours le sourire aux lèvres et essayait de faire rire les gens. Elle dit qu’il se mettait parfois à chanter et qu’il ne se souciait pas des projecteurs.

Thomas avait 46 ans.

DÉCHIRURE