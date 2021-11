Thomas Wells, un ancien concurrent de plusieurs concours de chant, dont « X Factor », est décédé, a appris Fox News. Il avait 46 ans.

Wells, qui s’appelait « Tommy and Hollywood », est décédé le 13 novembre dans l’Oklahoma, selon une notice nécrologique commémorant le fils animé de Ricky et Rosemary Dean.

L’épouse de Wells depuis 17 ans, Jessica Wells, a déclaré que Thomas était décédé des suites d’un accident anormal pendant le travail dans une usine de fabrication de pneus dans laquelle une partie de son corps avait été coincée dans une machine, a rapporté vendredi TMZ.

Le point de vente a déclaré que Wells avait décrit la machine comme une sorte de bande transporteuse et qu’elle n’avait pas été arrêtée avant de blesser gravement Thomas.

LOU CUTELL, ACTEUR DE ‘SEINFELD’ ET ‘GREY’S ANATOMY’, MORTE

Jessica aurait déclaré au site de potins que Thomas avait été transporté d’urgence dans un hôpital voisin de sa ville natale d’Idabel, en Oklahoma, mais avait ensuite été transporté par avion vers un hôpital encore plus grand à Tyler, au Texas, que les médecins pensaient être mieux équipé pour aider à sauver des vies. efforts.

C’est là que Thomas a succombé à ses blessures, a déclaré Jessica à TMZ. Elle a décrit son défunt mari comme un charmeur qui gardait toujours un sourire sur son visage et faisait tout son possible pour faire rire les gens, allant même jusqu’à se lancer dans une chanson impromptue si cela faisait plaisir aux autres.

VOITURE UTILISÉE DANS LE MEURTRE DE JEUNE DOLPH LIÉ AU 2ÈME JOURS DE TIR MORTEL AVANT PAR LA POLICE

Thomas avait également fait des apparitions dans « America’s Got Talent », « The Voice » et « The Winner Is ».

« J’ai rencontré Thomas juste après avoir obtenu mon diplôme en 2003. Nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes mariés le 29 octobre 2004 », a écrit Jessica dans un passage nécrologique. « Au fil des ans, nous avons traversé des hauts et des bas comme la plupart des couples, mais nous avons toujours su que nous pouvions compter les uns sur les autres. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Peu importe ce que la vie nous réserve, nous savions que nous y arriverions. Je remercie le Seigneur de m’avoir permis de passer 18 années merveilleuses avec Thomas », a-t-elle ajouté. « [Seventeen] années, nous n’avons jamais passé une nuit à part, sauf quand il est allé à Hollywood sur le « x Factor » pendant une semaine.

« La façon dont il racontait des histoires pour essayer de vous faire croire me manquera et quand vous pensez qu’il dit peut-être la vérité, il dit simplement non, je plaisante. Il me manquera aussi de chanter et de jouer dans son laboratoire de rythmes avec les chiots qui chantaient avec lui. Il était mon premier petit ami et mon meilleur ami. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Jessica Wells n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.