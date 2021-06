L’ancienne star du football Alex Hleb assiste au BRAVE CF 51 et fait l’éloge de l’organisation mondiale du MMA

MINSK, Biélorussie._ BRAVE CF 51 : The Future Is Here a gagné le plein soutien de célébrités locales et mondiales, comme en témoigne l’ancien footballeur Alex Hleb, qui était présent au Falcon Club ultramoderne, à Minsk, Biélorussie.

La légende d’Arsenal et de Barcelone a rencontré le président du BRAVE CF Mohammed Shahid alors que les deux hommes discutaient des plans du BRAVE CF pour le MMA d’Europe de l’Est et étaient unis par leur amour du football.

Shahid a parlé des initiatives de Son Altesse le cheikh Khaled bin Hamad Al Khalifa dans le football dans son Bahreïn natal, et Hleb a promis qu’il se rendra au Royaume de Bahreïn dès que possible, tout en montrant son soutien aux efforts sportifs de Son Altesse en tant que Fédération de combat BRAVE. .

M. Hleb a également remis à Shahid et à Son Altesse Shaikh Khaled des maillots de club dédicacés. L’un des maillots mélangeait tous les clubs que Hleb a représentés dans son illustre carrière, tels que Stuttgart, Arsenal, Barcelone et BATE Borisov dans sa Biélorussie natale.