L’ancienne star du football de Manchester United, Anderson, inculpée pour une escroquerie cryptographique. ⋆ Crypto nouveaux médias

Une ancienne star du football de Manchester United à la retraite, Anderson Luís de Abreu Oliveira, a été inculpée dans le cadre d’une vaste enquête de fraude à la crypto-monnaie dans le cadre d’une enquête sur une suspicion de blanchiment d’argent par crypto-monnaie. Le joueur brésilien Anderson, qui a pris sa retraite en 2020, a été identifié comme l’un des huit suspects impliqués dans une opération de blanchiment d’argent qui aurait géré quelque 35 millions de reais de fonds illicites via la monnaie numérique.

Le procureur de l’État de Rio Grande do Sul au Brésil a déposé une plainte contre Anderson et d’autres.

Une plainte du procureur de la République de Rio Grande do Sul au Brésil a été déposée contre Anderson et les autres, le tribunal central de Porto Alegre ayant accepté la plainte le 17 août. L’opération de blanchiment aurait impliqué le déplacement de millions d’un stock brésilien. échange, qui a ensuite été utilisé pour acheter de la monnaie numérique. Les procureurs ont allégué que cela avait été fait pour couvrir les traces et nettoyer les fonds qui avaient été pris. Étant donné que le bitcoin est de plus en plus exposé au grand public, les escroqueries cryptographiques ont également augmenté.

Anderson clame son innocence.

Anderson a clamé son innocence, affirmant qu’il détenait des réserves de monnaie numérique depuis 2019. S’il ne conteste pas qu’une de ses sociétés a vendu Segwit à l’une des autres personnes impliquées dans l’opération, il affirme qu’il ignorait l’origine de l’argent. . Les enquêteurs vont maintenant approfondir l’implication d’Anderson et de son entreprise pour déterminer si une condamnation est possible. L’avocat d’Anderson a déclaré que Cezar Coitinho Junior a déclaré qu’il était difficile de commenter en détail compte tenu de la nature de l’affaire. « Il y a une enquête en cours. Anderson a dit qu’il était au courant. Mais Anderson va prouver qu’il était une victime, pas un complice. C’est sa position.