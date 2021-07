L’ancienne star du football universitaire Bobby Roundtree décède à 23 10z viral

in

Le monde du sport pleure la perte de l’ancien ailier défensif de l’Illinois Bobby Roundtree.

Roundtree, dont la carrière de footballeur a pris fin brutalement à la suite d’un accident de natation anormal en 2019, a été retrouvé mort vendredi dans la région de Tampa.

La famille Illini a perdu l’un de ses leaders inspirants avec le décès de Bobby Roundtree vendredi dans la région de Tampa Bay. RIP @ BobbyRoundtr97. Tu vas nous manquer. pic.twitter.com/VRo5tiNIJ5 – Illinois Football (@IlliniFootball) 16 juillet 2021

Bobby Roundtree n’avait que 23 ans.

“Il n’y a pas de mots pour exprimer adéquatement la tristesse dans mon cœur”, a déclaré le directeur des sports de l’Illinois, Josh Whitman, dans un communiqué. « Face à une adversité et à des épreuves indicibles, Bobby a apporté vie et optimisme dans chaque pièce où il est entré. Il était un guerrier, un leader et une inspiration pour tous. Je ne l’oublierai jamais. Je t’aime, 97.

Le dernier message de Bobby Roundtree à ses fans est venu via un message Twitter qu’il a envoyé jeudi.

Restez humble et continuez à vous ÉLEVER – Bobby Roundtree (@BobbyRoundtr97) 16 juillet 2021

Bobby Roundtree devait être repêché lors des trois premiers tours du repêchage de la NFL 2020 avant que son accident de natation ne le laisse paralysé.

On ne sait pas encore quelle est la cause exacte du décès.

Repose en paix Bobby.

