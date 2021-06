L’ancienne star du Pays de Galles, Dean Saunders, a déclaré que les Dragons avaient dépassé les attentes à l’Euro 2020 malgré une sortie décevante des 16 derniers aux mains du Danemark

in

Dean Saunders insiste sur le fait que le Pays de Galles a surperformé à l’Euro 2020, malgré ses 16 dernières sorties aux mains du Danemark.

Les Dragons ont subi une lourde défaite 4-0 contre les hommes de Kasper Hjulmand samedi alors qu’ils n’ont pas réussi à imiter leur parcours réussi à l’Euro 2016 jusqu’en demi-finale.

Le Pays de Galles était bien en dessous de la moyenne contre le Danemark

Gareth Bale et Aaron Ramsey n’ont pas eu d’impact sur le match avec Kasper Dolberg (2), Joakim Maehle et Martin Braithwaite infligeant la plus lourde défaite au Pays de Galles en Championnat d’Europe.

Malgré la sortie décevante, Saunders, qui a joué 75 fois pour le Pays de Galles, est convaincu que l’Euro 2020 a été un succès pour les hommes de Rob Page.

Il a déclaré à talkSPORT : « Personne ne s’attendait à ce que nous quittions le groupe. La nation est fière de l’équipe, quoi qu’il en soit, nous sommes sortis du groupe.

“Danny Ward a été formidable, Chris Mepham et Joe Rodon ont eu un bon tournoi, Ben Davies a bien fait, Bale et Ramsey ont été brillants contre la Turquie, Dan James s’est amélioré, Kieffer Moore pourrait se retrouver en Premier League à cause de cela.

“De plus, Joe Allen s’est fait casser le tendon d’Achille, il est de retour à la façon dont il jouait auparavant. Le petit Joe Morrell, qui est dans la réserve de Luton, s’est défendu et a bien joué.

Le Danemark a renversé le Pays de Galles avec trois buts en seconde période

« Nous avons obtenu de bons résultats dès le début, nous n’avons pas eu à battre l’Italie pour nous qualifier, alors il faut dire ‘bien joué’.

“Jonathan Ford, le directeur général, est parti, nous avons perdu un manager [Ryan Giggs], Robert Page intervient, nous n’avons pratiquement pas de fans sur le terrain, les joueurs et le staff voyagent partout.

« Les choses se sont retournées contre nous, vous devez donc être fier de ce qu’ils ont fait. Nous pouvons creuser des trous et dire « c’était faux, c’était faux ».

« Considérant que nous avons 15 joueurs qui ne jouent pas au plus haut niveau, nous avons fait un excellent travail pour sortir des phases de groupes, alors bravo à tous. »