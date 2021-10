L’ancienne star d’Ultimate Fighter est convaincue que Dubaï peut devenir un foyer du MMA

La superstar du MMA, le prince McLean, a déclaré que son sport bouillonnait d’espoir que Dubaï était en passe de devenir une superpuissance de l’industrie.

Avec l’installation de l’UFC à « Fight Island » à Abu Dhabi et la signature d’un accord à long terme pour continuer à organiser des combats, les yeux du monde des combats se sont tournés vers les Émirats arabes unis.

D’autres promoteurs font également des vagues dans la région et au-delà, le PaRus Fight Championship étant à l’avant-garde.

Ils reviennent à Dubaï le 6 novembre – promettant d’être une version plus grande, plus audacieuse et plus forte de leur mélange unique de MMA et de divertissement.

La soirée présentera une synthèse unique de musique et de combat avec l’Events Arena en plein air du Jumeirah Beach Hotel en cours de transformation pour accueillir l’un des spectacles les plus spectaculaires du calendrier sportif de Dubaï.

L’un des noms de superstar sur la carte est McLean.

Le joueur de 35 ans est plein d’expérience, y compris une apparition dans la série Ultimate Fighter de l’UFC, et a terminé partout dans le monde – il voit Dubaï se tenir debout dans le MMA et les sports de combat à la hausse.

« Vous regardez la composition de PaRus et elle est si forte – le monde du MMA regarde vraiment Dubaï et comment il devient un acteur majeur. Des événements comme celui-ci, avec la qualité des talents exposés, ne feront qu’ajouter à cela. »

Alors que les foyers traditionnels du MMA incluent les États-Unis, le Brésil et l’Extrême-Orient, McLean dit qu’il est essentiel pour la croissance du sport de faire émerger de nouveaux territoires – et Dubaï est parfaitement prêt à le faire.

La ville est déjà devenue une base d’entraînement pour certains des meilleurs combattants du monde, donc la progression naturelle est que les événements de haut niveau suivent.

« Nous avons besoin que de nouveaux territoires soient sous les projecteurs et il y a maintenant beaucoup de grands du MMA basés à Dubaï – et lorsque vous mélangez cela avec le travail de promoteurs tels que PaRus, cela devient de plus en plus fort », a déclaré McLean.

« Toutes les personnes impliquées effectuent un travail important dans les camps et cela va être quelques jours pleins de combats explosifs. »

McLean apportera son record de 8-8 à Dubaï lorsqu’il affrontera Petr Romankevich, et promet d’illuminer la JBH Events Arena avec un spectacle éblouissant pour les fans.

« Je suis là pour être le meilleur concurrent possible, mais je vais faire un spectacle pour les foules à Dubaï et d’après ce qu’on nous a montré, le lieu est spectaculaire. »

En savoir plus sur l’application Sport360