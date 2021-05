L’ancienne starlette de West Ham Reece Oxford conseille l’ancienne équipe pour la fin de la Ligue des champions alors que le milieu de terrain d’Augsbourg salue Declan Rice

Reece Oxford espère que l’ancien club de West Ham pourra réussir un choc majeur en se qualifiant pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Les Hammers ont été l’un des packages surprises de la Premier League cette saison après une solide campagne sous David Moyes.

Oxford a quitté West Ham il y a deux ans après avoir échoué à consolider une place régulière en équipe première

L’ancien patron de Manchester United a consolidé sa place en tant que prétendant au manager de l’année après avoir sérieusement envisagé la partie est de Londres pour une place parmi les quatre premiers.

La star du prêt Jesse Lingard ainsi que Tomas Soucek et Vladimir Coufal ont tous impressionné cette saison, bien que les espoirs de West Ham de s’écraser en Ligue des champions la saison prochaine aient été gravement compromis lorsqu’ils ont glissé à une défaite 1-0 contre Everton le week-end dernier.

Ce résultat laisse aux Hammers cinq points de quatrième place avec trois matchs de la saison 2020/21 restants.

Il était une fois, Oxford était considéré comme l’un des talents les plus brillants du football anglais lorsqu’il est devenu le plus jeune joueur de West Ham en 2015 et a joué le rôle principal lors de ses débuts en Premier League contre Arsenal.

West Ham a bouleversé le carnet de forme toute la saison et le prochain trimestre de football européen est une réelle possibilité

Cet affichage a vu le jeune assimilé à Rio Ferdinand, mais pour une raison ou une autre, les choses ne se sont pas déroulées comme espéré au stade de Londres et il est parti pour rejoindre Augsburg de manière permanente en 2019 après une période de prêt initiale réussie.

Oxford a déclaré à talkSPORT en mai dernier qu’il avait quitté West Ham car il ne pouvait plus voir de voie dans l’équipe première et avait connu une année décisive en Allemagne cette saison, faisant 23 apparitions dans toutes les compétitions pour Augsbourg.

Cependant, le joueur de 22 ans garde toujours un œil sur les résultats de son ancienne équipe et espère que les Hammers pourront provoquer un bouleversement en se qualifiant pour la première compétition européenne la saison prochaine.

S’adressant exclusivement à talkSPORT, Oxford a déclaré: «Je pense qu’ils [West Ham] ont une bonne équipe et il y a quelques nouveaux joueurs ajoutés.

«Mais c’est vraiment la même équipe, donc tout le monde se connaît et sait comment tout le monde joue.

Moyes mérite d’énormes applaudissements pour le travail qu’il a accompli au stade de Londres

«C’est une bonne équipe, il n’y a pas que des individus. Ils peuvent atteindre les places de la Ligue des champions s’ils gardent la tête baissée et, espérons-le, touchent du bois, ils le font.

On peut cependant dire que l’atout principal de West Ham est le milieu de terrain Declan Rice, qu’Oxford connaît bien après que le duo a joué ensemble à l’académie des Hammers.

Rice a été capitaine de West Ham en l’absence de Mark Noble cette saison et sa forme au cours des dernières campagnes aurait suscité l’intérêt de Chelsea ainsi que de Manchester United.

Oxford n’est pas surpris de voir son ancien coéquipier se débrouiller si bien au stade de Londres et a loué le professionnalisme de Rice.

“Nous [have] ont joué ensemble depuis que nous étions jeunes », a terminé Oxford.

«Il est venu de Chelsea quand j’étais à West Ham et il est entré dans l’équipe et c’est un joueur vraiment concentré. Il est vraiment professionnel.

Rice est un joueur crucial pour le club et le pays

«Tout ce qui lui a été donné, il l’a mérité.

«Il a été capitaine cette saison pour West Ham lorsque Nobes [Mark Noble] n’a pas joué, ce qui est bien et l’équipe senior. Il va bien.

“Je pense qu’il est blessé en ce moment, alors j’espère qu’il pourra revenir et aider l’équipe.”

Interrogé pour savoir s’ils restent toujours en contact, Oxford a répondu: «Ouais, nous [still] parler! Je l’ai sur Instagram.

«Je suis toujours en contact avec quelques-uns des joueurs de West Ham, mais je ne suis plus jamais en Angleterre à cause du coronavirus, donc je suis ici depuis 8 mois maintenant et je n’ai pu voir personne.»