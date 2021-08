L’ancienne structure de Williams “ne fonctionne pas dans le sport automobile”

in

Jost Capito dit qu’une grande partie de l’amélioration de Williams cette année s’est produite sans même voir comment ils pourraient améliorer leur voiture.

Après quelques saisons misérables, Williams est jusqu’à la huitième place du championnat des constructeurs après avoir encaissé 10 points au Grand Prix de Hongrie.

Ce fut une course au cours de laquelle beaucoup se sont déroulés, avec plusieurs podiums potentiels pris dans une mêlée au premier virage et également une disqualification pour Sebastian Vettel, mais George Russell en particulier a trouvé que la FW43B de cette année était une machine plus compétitive.

Cependant, tous les progrès de Russell et Nicholas Latifi ne résultent pas uniquement de l’aspect technique de l’opération Williams.

Capito, qui est arrivé en tant que directeur général au début de cette année et est désormais également directeur de l’équipe, pense que beaucoup peut être attribué à la mise en place d’une meilleure structure dans toute l’organisation avant même d’essayer de construire une voiture plus rapide.

“Je suis absolument étonné de voir à quel point vous pouvez changer et comment vous pouvez obtenir un coup de pouce et obtenir des résultats positifs sans vraiment faire quoi que ce soit à la voiture”, a déclaré Capito à la chaîne de télévision allemande Sport 1.

« Il s’agit d’améliorer la communication, de travailler sur la stratégie, de prioriser différemment et aussi de travailler différemment avec les chauffeurs.

« L’équipe de développement et l’équipe de course étaient essentiellement comme deux sociétés différentes, et cela ne fonctionne pas dans le sport automobile.

« Si l’équipe de course ne fait pas confiance à l’équipe de développement à domicile et vice versa, alors il est très difficile de préparer une voiture pour une course.

“Nous avons changé cela strictement en ayant une direction technique à laquelle l’équipe de course et l’équipe technique à domicile rapportent.

“Ensuite, vous devez développer la voiture rapidement avec une équipe qui fonctionne bien et vous devez le faire mieux que les autres pour y arriver.”

Capito dit qu’il est motivé par l’histoire de Williams, car il visite fréquemment la partie musée du siège de l’équipe à Grove et montre aux invités certaines des voitures qui ont remporté neuf championnats des constructeurs et sept championnats des pilotes.

“Vous êtes confronté à cela, bien sûr, tous les jours”, a déclaré le joueur de 62 ans à propos du succès passé. « Je suis très émerveillé lorsque je traverse le musée et que je vois la voiture de Nigel Mansell, d’Alain Prost ou d’Ayrton Senna.

“Je veux que l’équipe y retourne et si je peux y contribuer, c’est un grand honneur.”