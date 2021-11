L’ancienne Tesla aura besoin de nouvelles caméras pour utiliser le pilote automatique | Moteur

Selon les mots d’Elon Musk, une limitation matérielle en est la raison, faisant référence au fait que l’ancienne Tesla aura besoin de nouvelles caméras.

Avec l’introduction de la dernière version de la conduite autonome, aucun ancien propriétaire de modèle Tesla n’avait eu accès à la technologie. Le tout malgré le fait qu’en 2016, Tesla a déclaré que tous ses véhicules seraient équipés du matériel nécessaire pour parvenir à une conduite entièrement autonome.

Selon les mots d’Elon Musk, une limitation matérielle est la raison, se référant au fait que le Les Tesla plus anciennes auront besoin de nouvelles caméras pour utiliser le pilote automatique.

Ni plus ni moins. Les Teslas plus anciennes vont avoir besoin de nouvelles caméras pour utiliser le pilote automatique, voici la limitation. Ils n’ont pas précisé quelles modifications ont été apportées aux caméras ou combien de caméras plus anciennes devront être remplacées, mais elles ont besoin nouveaux articles pour pouvoir faire fonctionner l’équipement.

C’est la première fois que Tesla a besoin de mettre à niveau le matériel des modèles précédents pour parvenir à une conduite entièrement autonome.

« Oui, même si les premières voitures de série auront besoin mises à jour caméras, ainsi qu’un ordinateur FSD (tous inclus dans le prix) », a déclaré Elon Musk, sur Twitter, où il avait l’habitude de « larguer des bombes » et de répondre à des questions d’intérêt liées à ses voitures électriques.

Avec cela, les anciens propriétaires devront se déplacer dans les centres de service de la marque pour effectuer les changements nécessaires.

Ce qui est important dans ces changements, c’est que les anciens propriétaires avaient déjà payé pour profiter d’un service de conduite autonome complet.

Début 2018, la marque américaine a commencé à produire ses nouveaux véhicules avec des systèmes informatiques avancés connus sous le nom de MCU2. Certains systèmes qui ont remplacé le MCU1 des anciens modèles. Mais les anciens propriétaires s’étaient vu promettre un accès qui ne s’est pas concrétisé.

Beaucoup d’entre eux ont payé quelques 10 000 $ par le système Autopilot dans une version améliorée et une conduite entièrement autonome. Tesla a commencé à fournir le MCU2 en tant que mise à niveau pour les anciens modèles, un nouveau système qui comportait également des fonctions améliorées pour le système d’infodivertissement.

Mais, le système de conduite autonome aura besoin de nouveau matériel pour fonctionner, et pour l’instant, les propriétaires n’obtiendront pas le service complet pour lequel ils ont payé.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.