Lanco Infratech déclaré comme compte « frauduleux » par la Punjab & Sind Bank

Le prêteur du secteur public Punjab & Sind Bank a déclaré Lanco Infratech comme compte « frauduleux », a annoncé mercredi la banque dans un dossier réglementaire.

La banque a une exposition de Rs 215 crore vers Lanco Indratech. “Il est informé qu’un compte NPA Lanco Infratech Limited avec des cotisations impayées de Rs 215,17 crore a été déclaré frauduleux et signalé à RBI aujourd’hui conformément aux exigences réglementaires”, a déclaré le prêteur.

La banque a également déclaré avoir entièrement provisionné Lanco Infratech. Si un compte est déclaré frauduleux, les banques doivent mettre de côté 100% de l’encours des prêts à titre de provisions, soit en une seule fois, soit étalées sur quatre trimestres, selon RBI.

