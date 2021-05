Lancôme fait don de trousses de soins pour la Journée internationale des infirmières – WWD

Lancôme a annoncé une campagne mondiale en l’honneur de la Journée internationale des infirmières.

La marque enverra des colis de soins aux infirmières du monde entier. Lancôme a commencé à envoyer des colis de soins au début de la pandémie de coronavirus, et a fait don de plus de 30000 colis de soins à ce jour aux États-Unis, un don évalué à 3,5 millions de dollars. À l’échelle mondiale, la marque a offert plus de 215000 colis à des infirmières dans plus de 30 pays depuis mai 2020.

La campagne se déroulera jusqu’en juin 2021 et comprend des expositions extérieures sur les bâtiments de L’Oréal à l’international, qui ont été dévoilées le 12 mai. honorer les infirmières et les travailleurs de première ligne en ligne.

Les hôpitaux aux États-Unis recevant les colis incluront NCH Healthcare System, Columbia Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medicine, Yale Northeast Medical Group et University of Michigan Ann Arbor Hospital, entre autres.

