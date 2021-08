L’ancre de ‘Good Morning America’ s’en va, révèle sa sortie lors d’une diffusion en direct

Le présentateur de Good Morning America, Dan Harris, quitte le programme d’information. Harris a fait l’annonce de la série dimanche matin, disant à ses co-animateurs et téléspectateurs qu’il partirait dans deux mois. Selon Deadline, le départ de Harris de Good Morning America intervient plus de deux décennies après avoir rejoint l’équipe d’ABC News.

Harris, qui est le co-présentateur du week-end de Good Morning America, a expliqué qu’il quitterait la série dans deux mois afin de passer plus de temps à travailler pour sa société de méditation, Ten Percent Happier. Il a déclaré: «Ce fut une décision difficile pour moi. Comme certains d’entre vous le savent peut-être, j’ai passé beaucoup de temps sur mon travail parascolaire, mon activité secondaire, une entreprise de méditation, appelée Ten Percent Happier. Cela a été beaucoup à jongler et même si je suis un partisan public de l’équilibre travail/vie personnelle, si je suis honnête, j’ai eu du mal à suivre mes propres conseils.

.@danbharris quitte @ABC News dans deux mois pour se concentrer sur son entreprise, @10percent. Vous allez nous manquer, mais je vous souhaite, ainsi qu’à @10pourcent, tout le meilleur ! pic.twitter.com/P7qbHL8avU – Good Morning America (@GMA) 8 août 2021

Harris a ensuite qualifié son travail avec GMA de « l’un des moments forts de ma vie. Mes collègues, à l’antenne comme à l’extérieur, sont devenus comme une famille. J’aime vraiment ces gens et ils vont me manquer horriblement. Alors qu’il a mentionné qu’il partirait dans deux mois, sa date finale en tant qu’ancre sur GMA n’a pas encore été révélée. Le présentateur a rejoint l’équipe d’ABC News en mars 2000. Avant de rejoindre l’équipe, il a travaillé chez New England Cable News. Pendant son temps avec ABC News et GMA, il a couvert des histoires du monde entier. Deadline a noté que certaines de ces histoires comprenaient des rapports sur l’esclavage des enfants en Haïti et des situations de combat en Irak, en Afghanistan et en Israël. Harris a remporté plusieurs prix pour ses reportages, dont le prestigieux Edward R. Murrow Award.

Tout comme il l’a mentionné lors de l’annonce de sa prochaine sortie de GMA, Harris s’est depuis tourné vers l’industrie de la méditation. Il a publié son livre, 10% Happier: How I Tamed the Voice in My Head, Reduced Stress without Losing My Edge and Found Self-Help That Actually Works, en 2014. Après que le livre est devenu un best-seller, Harris l’a développé en une application qui vise à aider les sceptiques à entrer dans la méditation. En 2017, il a publié une suite à son livre original, intitulé Meditation for Fidgety Skeptics: A 10% Happier How-To Book.