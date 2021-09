L’ancre de MSNBC déchire le ‘tsar de la frontière’ Kamala Harris 10z viral

Publicité

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l'opinion de l'auteur

La présentatrice de MSNBC, Stephanie Ruhle, a déchiré Kamala Harris pour avoir négligé son devoir de «tsar des frontières» alors que la crise des migrants à la frontière américano-mexicaine continue de s’aggraver.

Au cours d’un segment de son programme, Ruhle a demandé où Harris était et ce qu’elle faisait réellement pour faire face à la crise en cours à la frontière sud.

« Qu’en est-il du message de notre vice-président, où est-elle ? » a demandé Ruhle.

«Elle était censée être en charge de toutes ces questions de migration, se rendre dans ces pays du Triangle du Nord qui ne sont évidemment pas Haïti, c’était l’un de ses premiers voyages internationaux avec le message de ne pas venir ici illégalement. Les gens n’écoutent pas. Que dit-elle maintenant ? Ruhle continua.

« Eh bien, nous n’avons pas beaucoup entendu parler du vice-président. Bien sûr, vous soulignez qu’elle se concentrait sur ces pays du Triangle du Nord, une grande partie de son travail était au Guatemala en collaboration avec ce gouvernement. Une grande partie de la diplomatie sur laquelle se concentrait le vice-président était avec le Mexique », a déclaré Julia Ainsley, journaliste à NBC News.

«Et essentiellement, ce que nous voyons maintenant est une rupture de ce travail avec le Mexique. Pendant un certain temps, le Mexique arrêtait de nombreuses migrations venant du Guatemala vers le Mexique, empêchant même les gens d’atteindre la frontière américaine. Mais maintenant, le Mexique est devenu tellement submergé par cette vague de migrants qu’il était au-delà de sa capacité et nous voyions le Mexique abandonner essentiellement dans certains cas, simplement autoriser les bus à traverser leur pays jusqu’à la frontière américaine, c’est ainsi que tant de personnes sont arrivées ici si rapidement », ajouta Ainsley.

REGARDEZ:

Le représentant du Texas GOP, August Pfluger, a publié plusieurs photos choquantes au cours du week-end, exposant à quel point la crise frontalière de Joe Biden est devenue grave.

Pfluger s’est rendu sur Twitter pour partager des images de Del Rio, au Texas, où il a écrit qu’il “avait atteint un point d’ébullition”.

« Des scènes dévastatrices de Del Rio aujourd’hui. J’ai parlé à des dirigeants locaux et à des agents des forces de l’ordre chevronnés – la première chose que j’entends, c’est que c’est le pire qu’ils aient jamais vu », a écrit Pfluger. « Où est l’Administration ? Que faudra-t-il pour attirer l’attention de @POTUS et de @VP là-dessus ? »

Scènes dévastatrices de Del Rio aujourd’hui. J’ai parlé à des dirigeants locaux et à des agents des forces de l’ordre chevronnés – la première chose que j’entends, c’est que c’est le pire qu’ils aient jamais vu. Où est l’Administration ? Que faudra-t-il pour attirer l’attention de @POTUS et de @VP là-dessus ? pic.twitter.com/W8sOzZ4rk8 – Représentant August Pfluger (@RepPfluger) 18 septembre 2021

FIL: J’ai passé la journée à Del Rio, au Texas, avec les dirigeants locaux et étatiques et les forces de l’ordre. Ce que j’ai entendu et ce que j’ai vu était dévastateur. Il y avait près de 15 000 migrants rassemblés au port d’entrée et des centaines d’autres se rassemblaient toutes les heures, contre 12 000 la veille. – Représentant August Pfluger (@RepPfluger) 18 septembre 2021

Lorsque je suis monté en hélicoptère pour inspecter les lieux, les migrants étaient littéralement poussés au-delà de la frontière. Pourquoi l’administration ne prend-elle pas les mesures appropriées pour dissuader cette situation ? – Représentant August Pfluger (@RepPfluger) 18 septembre 2021

Cette crise a atteint un point d’ébullition – les responsables de Del Rio ne sont pas équipés pour gérer près de 15 000 migrants affluant dans leur communauté. Que faudra-t-il pour éveiller cette Administration aux réalités de cette crise ? La faiblesse des politiques frontalières de Biden a un réel coût humain. – Représentant August Pfluger (@RepPfluger) 18 septembre 2021

Des vidéos et des images sont devenues virales à la fin de la semaine dernière, montrant des milliers d’immigrants illégaux sous un pont près de Del Rio, au Texas.

La Federal Aviation Administration a imposé la zone d’exclusion aérienne pour les drones et autres avions sans pilote à Del Rio, ce qui était clairement une tentative de dissimuler à quel point la crise frontalière est devenue grave.

Maintenant, certains législateurs soutiennent que l’interdiction n’est peut-être pas légale.

“Je crois que la raison pour laquelle ils limitent l’utilisation des drones est qu’ils ne veulent pas que le public américain le sache, et je pense que c’est illégal”, a déclaré le sénateur du GOP de Louisiane, John Kennedy.

Le sénateur républicain du Wisconsin, Ron Johnson, a également remis en question l’interdiction des drones, qui, selon lui, était utilisée par la presse pour couvrir la crise frontalière.

“Toute étouffement par le gouvernement des activités du premier amendement est inacceptable”, a écrit Johnson à Troy Miller, commissaire par intérim des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

ÉTONNANT – Depuis que l’administration Biden a expulsé @BillFoxLA et son équipe du vol des drones de Fox News le long de la frontière américano-mexicaine à Del Rio, TX, les forces de l’ordre *locales* ont décidé de lui faire monter un hélicoptère et d’aller vérifier les choses de continuer à signaler. pic.twitter.com/pZ54my6E7o – Curtis Houck (@CurtisHouck) 17 septembre 2021

NOUVEAU : Depuis notre drone @FoxNews, un aperçu du camp de migrants sous le pont international de Del Rio ce matin, où des milliers de migrants restent après être entrés illégalement aux États-Unis. pic.twitter.com/06sUY2XCi5 – Bill Melugin (@BillFOXLA) 19 septembre 2021

NOUVEAU : Il y a une vague massive de soldats du Texas DPS qui se dirigent vers la zone des ponts internationaux à Del Rio. Avec près de 15 000 migrants actuellement sous le pont, des sources policières disent qu’elles veulent être proactives avec des problèmes de sécurité potentiels pour un si grand groupe @FoxNews pic.twitter.com/rH7hPX2Od5 – Bill Melugin (@BillFOXLA) 18 septembre 2021

BREAKING: Je suis absolument abasourdi par ce dont je suis témoin en ce moment. Nous sommes sur un bateau dans le Rio Grande près du pont international de Del Rio et nous regardons des centaines de migrants traverser le fleuve depuis le Mexique et affluer illégalement aux États-Unis. @FoxNews pic.twitter.com/xXE4pDkpIe – Bill Melugin (@BillFOXLA) 18 septembre 2021

Alors que l’administration Biden a ignoré la détérioration de la situation, le gouverneur du Texas GOP, Greg Abbott, a ordonné aux soldats de l’État et au personnel de la Garde nationale de sécuriser la frontière.

Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy a appelé Joe Biden à déployer la Garde nationale le long de la frontière sud.

«L’administration Biden doit reconnaître cela pour ce qu’elle est : une crise de sécurité nationale. En tant que tel, il doit déployer pleinement la Garde nationale à la frontière sud pour aider nos agents de la patrouille frontalière avec plus de ressources pour contrôler la situation. «Récemment, plus de 10 000 migrants ont afflué vers la frontière à Del Rio. Ce n’est pas un hasard si cela se produit alors que les démocrates du Congrès s’apprêtent à adopter une législation qui accorderait immédiatement la citoyenneté à jusqu’à 10 millions d’immigrants illégaux. C’est un signal d’alarme pour les démocrates que leurs politiques mettent des vies américaines en danger et doivent être abandonnées », a déclaré McCarthy.

Le sénateur GOP du Texas Ted Cruz s’est rendu sur le pont et l’a qualifié de “la chose la plus horrible que j’aie jamais vue”.

“La raison pour laquelle ils sont ici est simple”, note Cruz dans la vidéo, qui fait un panoramique de la zone derrière lui, montrant une masse de migrants. « Il y a huit jours, l’administration Biden a pris une décision politique, une décision politique d’annuler les vols d’expulsion vers Haïti. Ils l’ont fait le 8 septembre. Huit jours plus tard, ces chiffres apparaissent.

“Le 8 septembre, sous ce pont, il y avait entre 700 et un millier de personnes”, a poursuivi Cruz. «Mais quand on a appris que Joe Biden et Kamala Harris n’expulsaient plus les gens qui venaient d’Haïti, tout à coup tout le monde était là, a appelé ses amis, sa famille, et le nombre est passé à 10 503. C’est ce qui est ici aujourd’hui. C’est plus que la capacité de la patrouille frontalière à gérer.

“C’est le résultat d’une décision politique”, a encore noté Cruz. « C’est le résultat qui est indéfendable. Ce que nous voyons ici est faux. C’est inhumain et c’est entièrement causé par Joe Biden et Kamala Harris.