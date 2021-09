Land Rover sera présent dans le prochain volet de James Bond | Moteur

Land Rover célèbre sa participation au dernier film de James Bond, et il le fait avec l’édition spéciale Land Rover Defender V8 Bond Edition.

“Pas le temps de mourir”, le nouvel opus de l’agent 007, s’ouvre en octobre prochain, plus précisément le 1er. Land Rover célèbre sa participation au dernier film de James Bond, et il le fait avec l’édition spéciale Land Rover Defender V8 Bond Edition. Une nouvelle version qui, comment pourrait-il en être autrement, embarque le moteur le plus puissant de la gamme, le V8 de 525 ch.

Le Land Rover Defender V8 Bond Edition sera disponible dans les deux version 90 comme en 110, ce qui signifie que nous aurons les corps de trois et cinq portes. La marque ne vendra que 300 unités, toutes avec la signature « One of 300 » en plus de l’emblème SV Bespoke.

Sur le plan esthétique, il est basé sur celui qui apparaît dans le film lui-même, arborant le pack noir étendu, qui monte des jantes en alliage de 22 pouces en finition Gloss Black et des étriers de frein avant Xenon Blue. Un ensemble qui arbore également l’insigne « Defender 007 ».

“Les Land Rover Defender V8 Bond Edition est une version exclusive du Defender de série le plus puissant jamais créé, inspirée des véhicules exposés dans « No Time To Die », a déclaré Finbar McFall, directeur marketing de Land Rover. » Il représente une combinaison de deux grandes marques britanniques et est une célébration unique de l’association de Land Rover avec James Bond. “

Ce Land Rover Defender est disponible dans le réseau de concessionnaires de la marque à partir de 154 100 euros pour le 90, et 158 ​​250 euros pour le 110. Rappelons que le moteur V8 de 525 chevaux monté sur le Defender il vous offre 240 km/h de vitesse de pointe et une accélération de 0 à 100 en 4,2 secondes.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.