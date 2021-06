Land Rover teste la première batterie à hydrogène fonctionnelle de son Defender

16/06/2021 à 14:28 CEST

Land Rover travaille à obtenir le zéro émission dans votre pot d’échappement d’ici 2036. L’une des premières étapes pour ce faire est le développement d’un Land Rover Defender avec une pile à combustible à hydrogène.

Le constructeur automobile dit qu’actuellement travaille sur un prototype et prévoit de commencer à tester la version sans émission de son SUV emblématique vers la fin 2021 au Royaume-Uni. Les piles à combustible à hydrogène peuvent alimenter un véhicule en combinant de l’hydrogène et de l’oxygène pour produire de l’électricité, avec seulement de l’eau comme émission.

Jaguar explique que les piles à combustible permettent un ravitaillement rapide et ont une densité énergétique élevée, ce qui les rend idéales pour les véhicules plus gros et à plus longue autonomie. En outre, les véhicules à pile à combustible fonctionnent bien dans les environnements froids car ils présentent une perte d’autonomie minimale à basse température. La société a nommé le travail qu’elle fait pour développer le véhicule à énergie propre comme “Projet Zeus”.

L’initiative, financée en partie par l’Advanced Propulsion Center soutenu par le gouvernement britanniquefournira aux ingénieurs de Jaguar les informations dont ils ont besoin pour optimiser un système de propulsion à hydrogène. L’objectif est de développer des véhicules à pile à combustible qui peuvent offrir les mêmes performances et capacités, en termes d’autonomie, de capacité tout-terrain et même de remorquage, que leurs homologues conventionnels.