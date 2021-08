Landa, préparé pour la Vuelta avec le veto de tomber

13/08/2021 à 18h45 CEST

Les opérateurs de la Vuelta mettent du ciment pour éviter de sauter sur le trottoir, afin qu’aucun cycliste ne tombe dans le contre-la-montre d’ouverture d’aujourd’hui, peu après avoir quitté les portes de la cathédrale. S’asseoir devant la statue à l’effigie du Cid Campeador sert à passer la matinée à compter les cyclistes, ceux qui esquivent les voitures et ceux qui captent l’attention de dizaines et de dizaines de pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques.

Ils apparaissent tous, parce que Burgos n’est pas si grand et parce que beaucoup d’entre eux dorment dans des hôtels du centre-ville. Ainsi Mikel Landa avec un maillot avec un message contre l’obésité et le diabète émerge avec ses coéquipiers bahreïnis désireux de monter à nouveau sur un podium, comme cela ne s’est produit qu’une seule fois, en 2015 au Giro, et regrettant toujours de ne pas avoir pu monter à celui à Paris (Tour 2017) car Romain Bardet il était une seconde plus rapide que lui.

Enric Mas il veut aussi se battre pour la victoire finale. « À l’intérieur, je pense que je peux gagner cette course. Je suis chez Movistar et nous sommes allés nous battre pour la Vuelta ». Mais avec votre permission, Landa C’est la principale option espagnole pour se battre pour la victoire finale contre des rivaux aussi puissants que Primoz Roglic ou alors Egan Bernal. “Je dois faire attention à cause des circonstances dans lesquelles j’arrive et surtout parce que je me suis cassé la clavicule et quatre côtes dans le Giro.”

Ce fut un terrible accident qui s’est terminé par une intervention chirurgicale. Au revoir au Tour et beaucoup d’inquiétude dans ce qui semble presque être un double miracle : que Landa soit dans la Vuelta et qu’il le fasse aussi avec des options pour se battre pour la victoire.« Je suis heureux d’être ici. Peut-être que je n’ai pas la forme que je voudrais mais je l’aurai au fil des jours. Et j’espère que lundi je pourrai déjà être dans la course au premier sommet de l’épreuve ». En effet, lundi arrive le Picón Blanco, le sommet du landismo, la religion cycliste créée autour du couloir basque, où les premières fusées exploseront avec une pente ascendante.

Et parce que, en plus, si le potentiel de l’escouade de Landa On observe qu’il transporte des écuyers pour effrayer même les intouchables des Ineos : Damiano Caruso, deuxième du Giro ; Wout Pôles, qui, il y a des années, était le plus fort soutien de Chris Froome, ou alors Marc Padum qui a osé remporter les deux grandes étapes de montagne du Dauphiné. “J’ai une équipe super puissante et nous sommes prêts à tout donner dès le premier jour car dans cette Vuelta, il n’y aura pas de repos.”

Absent depuis 2015

Landa n’avait plus couru la manche espagnole depuis 2015, lorsqu’il avait remporté la grande étape d’Andorre et avait été l’artisan d’Astana pour détrôner Tom Dumoulin, un jour de Madrid, et livrer la victoire à Fabio Aru, qui était alors son partenaire.

Presque toujours partisan de disputer le Giro avant le Tour, il n’avait la Vuelta à son calendrier qu’en 2018 mais il a eu un coup terrible dans le San Sebastián Classic, une trébuche de plus sur le chemin du coureur avec le plus malchanceux parmi les chiffres .du peloton. Des accidents dans le Tour et dans le Giro, ou des coupures dues au vent (attention à l’étape de demain) ont privé Landa d’avoir à l’âge de 31 ans un palmarès bien plus large en victoires d’étapes que deux victoires sur la Vuelta a Burgos et un Giro del Trentino.

Landa, tous sans exception, doit connaître le cycliste qui possède le numéro un, de Primoz Roglic, qui vient également avec une certaine incertitude en raison de la chute qui l’a poussé à abandonner le Tour, mais en même temps avec la confiance que lui a donnée la médaille d’or du contre-la-montre de Tokyo. Si le 5 septembre il garde le maillot rouge à Saint-Jacques-de-Compostelle, il aura remporté la troisième manche espagnole d’affilée. « J’ai toujours aimé venir sur la Vuelta et la gagner. Je garde de très bons souvenirs des victoires en 2019 et 2020. Dans quelques jours, on verra si je suis prêt à aspirer à nouveau à la victoire. Je suis confiant et j’amène une super équipe pour me protéger & rdquor ;.

Roglic, entre la reprise après le Tour ; Entre confirmer sa présence à une Vuelta qui ne figurait pas initialement dans sa campagne cycliste et surtout avec le déplacement au Japon pour les Jeux, il n’a pas pu inspecter les sommets inédits qui sont là cette année. « Je ne connais pas les ascensions qui ont été préparées dans cette édition, contrairement aux précédentes. Mais si mes jambes me répondent il ne devrait y avoir aucun problème & rdquor ;. Aujourd’hui, il sera découvert.