Landa sera exploitée demain à Vitoria

13/05/2021 à 19:45 CEST

Mikel Landa Il est déjà admis à la clinique de San José de Vitoria, la capitale basque. Tout est préparé pour que demain le traumatologue Mikel Sanchez, le médecin qui a opéré il y a des années Joseba Beloki Après sa très grave chute lors du Tour 2003, il a été opéré d’une fracture de la clavicule gauche.

Apparemment, le coureur d’Alava est psychologiquement très affecté, ce qui est normal, car en dehors de la gravité de la chute et des fractures (il n’a pas été confirmé hier que son omoplate était également cassée) il est conscient qu’il était dans un grand moment de forme aspirer au triomphe dans le Giro.

Il a cinq côtes cassées et ce qui l’inquiète le plus, c’est l’une d’elles qui, apparemment, est divisée en plusieurs parties. Désormais, l’approche de sa récupération est focalisée sans vouloir se fixer le défi du Tour (cela commence le 26 juin) et penser dans un premier temps à participer à la Vuelta, en maintenant le plan de compétition qu’il avait avant l’accident en Italie.

Landa volé de Rimini à Vitoria, dans un avion privé. Immédiatement, à son atterrissage, il est entré à la clinique de San José, où il a eu diverses explorations cet après-midi avant de subir une intervention chirurgicale demain.

Avec sa chute, tout Bahreïn a perdu la principale référence du général et est allé, aussitôt, se battre pour les victoires partielles. Alors, comme ça, aujourd’hui, ton compagnon Gino Mader a pu lui rendre hommage en remportant la victoire seul au sommet de San Giocomo. Mader c’était le coureur qui Primoz Roglic il a dépassé dans les derniers mètres de l’avant-dernière étape de Paris-Nice alors que le pilote suisse touchait déjà la ligne d’arrivée. Le lendemain, Roglic, avec chute et panne, il a perdu la course de manière surprenante.