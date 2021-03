L’Andalousie étudie deux autres cas de la souche sud-africaine: « Nouvelles variantes, nouvelles complications »

Le ministre de la Santé et de la Famille, Jesús Aguirre, a prévenu ce dimanche de deux cas à l’étude en Andalousie qui pourraient être de la variante sud-africaine du Covid-19, ce qui s’ajouterait au cas qui a déjà été confirmé avec cette souche et qui a a appelé à la prudence. « Les nouvelles variantes sont nouvelles complications« , a assuré.

Dans une interview à Radio Canal Sur Un an après le décret du premier état d’alerte en Espagne comme mesure de lutte contre les infections à coronavirus, le conseiller a expliqué qu’il s’agissait de deux personnes sont arrivées de Tanzanie et du Sénégal en attendant de recevoir les résultats du test contre Covid-19.

Aguirre a souligné l’importance de isolement de ces personnes et la traçabilité de leurs contacts. «Les nouvelles variantes sont de nouvelles complications», a-t-il assuré.

Face à cela, il a souligné «la grand espoir« Quel est le vaccin contre Covid-19, dont il s’attend à en disposer environ 300 000 par semaine au mois d’avril, ce qui serait » un mois de décollage « dans l’administration des doses. Cependant, il a déploré le » malaise » que cela entraîne «l’absence d’un numéro de vaccination sûr», ce qui conduit à modifier les groupes et les plans de vaccination.

Il a souligné que Pfizer a confirmé 190000 doses hebdomadaires en avril, auxquels s’ajouteraient ceux envoyés par Moderna et le dernier approuvé par Jhonson & Jhonson (Janssen), bien que de ce dernier il ait «peu d’espoir» qu’une grande quantité arrivera.

Il a également souligné que « la solution la plus claire est le vaccin » et a souligné que les hospitalisations ne se produisent pas parmi la population âgée dans les résidences vaccinées. « Après un an, ils sortent dans la rue, voyant leurs proches et nous n’avons aucun positif », a-t-il souligné.