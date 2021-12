L’Anderletch se débarrasse de ses dettes et reçoit une injection de 42 millions pour assainir

23/12/2021 à 20h35 CET

Anderletch, l’une des équipes historiques de Belgique, a annoncé ce jeudi que a reçu une injection de 42 millions d’euros, en plus de restructurer sa dette et ses actionnaires, pour tenter de reconquérir une position de leader dans le football belge.

Le club a annoncé dans un communiqué que « le principal actionnaire, Marc Coucké, annule les dettes du club et participe également à l’augmentation de capital de 42 millions d’euros au total ».

Coucké annule 53 millions de dettes et reconvertit 18 millions de capital dans l’expansion, ce qui palliera les pertes de 63 millions accumulées sur la période 2018-2020 et auxquelles le président du club contribuera également Wouter Vandenhaute et l’homme d’affaires Geert duyck, via le fonds d’investissement Mauvavie.

De nouveaux actionnaires sont également ajoutés tandis que d’autres vendent leurs titres dans une restructuration qui était en cours depuis un certain temps et qui maintient Coucke comme le plus grand actionnaire de l’entité.

« La consolidation de dettes et le nouveau capital de 42 millions d’euros devraient permettre au RSC Anderlecht de redevenir un club sain », ajoute le communiqué du club, qui affirme son intention de « regagner au plus vite la position de leader du football belge ». .

Au-delà de la bonbonne d’oxygène financière, encore plus importante compte tenu de la perte de revenus qu’impliquera la fermeture des stands à compter de dimanche dans le cadre des restrictions pour stopper la pandémie, Anderleth traverse également un doux moment sportif.

Le club bruxellois, vainqueur de la Coupe UEFA 1983 qui n’a plus remporté de titre national depuis 2017, est actuellement quatrième du championnat et a disputé huit matches sans perdre, avec sur le banc Vincent Kompany, ancien international belge et de Manchester City.