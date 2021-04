Lando Norris a choisi de ne pas dépasser Max Verstappen pour la tête de la course

Lando Norris a décidé de ne pas tenter de dépasser Max Verstappen pour la tête à Imola, craignant que cela n’ait «tué» ses pneus.

Le Britannique a connu un Grand Prix d’Émilie-Romagne stellaire, affichant un rythme excellent et constant tout au long d’une course qui s’est déroulée dans des conditions très éprouvantes.

Après que Valtteri Bottas et George Russell aient fait passer la course au drapeau rouge suite à une collision à grande vitesse, Norris était en mesure de passer aux pneus tendres et, au redémarrage de la course, a rapidement pu dépasser Charles Leclerc pour la P2.

Il sentait qu’il avait alors le rythme pour faire un pas sur Verstappen pour la tête de la course, mais a choisi de ne pas le faire afin de préserver ses pneus.

“Il y avait une grande décision que je devais prendre ici”, a déclaré Norris sur Twitch en regardant les faits saillants de la course d’Imola.

«Je suis sur les pneus tendres, car ma seule chance de dépasser Leclerc que je savais serait au tout début, et sur le pneu souple. Par rapport à un support, ils étaient un peu plus rapides.

«Nous avons donc pris la décision de passer aux softs, et je pense que j’aurais pu dépasser Max, surtout au tour 2. J’aurais au moins pu essayer, mais je n’aurais pas fini sur le podium je pense que si j’avais eu a tenté.

«J’aurais tué mes pneus et je pense que Leclerc m’aurait eu.»

Le week-end de course d’Imola a également presque apporté une place au premier rang de la grille pour Norris après être passé au violet dans les deux premiers secteurs – mais en moins d’un dixième de la pole de Sir Lewis Hamilton.

Malheureusement, ce temps serait supprimé après avoir dépassé les limites de la piste au virage 9, et Norris a révélé sur ce tour qu’il était à deux dixièmes de Hamilton jusqu’aux deux derniers virages, auquel cas McLaren n’avait pas de réponse pour le rythme de Mercedes.

«Décevant, ça me donne envie de pleurer», se dit Norris.

«Ce qui rend les choses encore pires, j’ai été deux dixièmes plus rapide que Hamilton dans l’avant-dernier virage. Deux dixièmes plus rapide que le gars de la pole à l’avant-dernier virage!

«La Mercedes était tellement meilleure que nous dans les deux derniers virages, j’ai tout perdu. Deux virages à faire, je suis en pole! Eh bien, je n’étais pas parce que je suis sorti [of track limits] au virage 9, mais cela rend les choses encore pires. Cela m’ennuie toujours.

En fin de compte, Norris franchirait la ligne P3 pour un deuxième podium de sa carrière, défendant vaillamment la P2 mais finissant par perdre contre Hamilton.

