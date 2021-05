Lando Norris a déjà dit à Carlos Sainz qu’il pourrait gagner à Monaco

Voir Ferrari au sommet des chronos après les essais de jeudi à Monaco a été un choc pour beaucoup, mais pas pour Lando Norris de McLaren.

En tant que seul pilote non-Mercedes ou Red Bull à avoir monté sur le podium en 2021, Monte-Carlo a le potentiel de bien servir Norris en tant que lieu où la capacité des pilotes fait sans doute la plus grande différence du calendrier de la F1.

Ferrari a déjà soutenu cette théorie en mettant fin au FP2 en tête du classement alors que Charles Leclerc livrait un P1 devant ses supporters locaux, suivi de Carlos Sainz en P2.

Beaucoup ont été surpris par la montée en puissance de la Scuderia jeudi, mais Norris ne faisait pas partie de ce groupe.

Au lieu de cela, il a en fait envoyé un message à l’ancien coéquipier de McLaren Sainz avant l’événement pour lui dire qu’il avait de bonnes chances de victoire en Ferrari à Monaco.

«J’envoie un texto à Carlos [Sainz] avant le week-end en disant que je pense qu’il a de bonnes chances de gagner. Nous verrons », a déclaré Norris à Sky F1.

«De notre côté, je pense que c’était attendu, peut-être pas de l’extérieur ou pour les téléspectateurs.

«Nous savons où ils sont rapides et non, cette piste leur convient très bien, donc pas de surprise et si nous regardons vers d’autres pistes, je suis sûr que nous pourrons revenir à certains endroits. Ils ont l’air forts, donc pas idéaux pour nous, mais nous ferons de notre mieux.

Pour fêter le retour du Grand Prix de Monaco, F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF110 lors du paiement *

* l’offre expire le dimanche 23 mai à minuit

McLaren n’a pas tout à fait montré ce niveau de promesse dès le départ alors que Norris a signé jeudi en P6, mais le joueur de 21 ans a néanmoins pu s’installer très rapidement autour du circuit serré et technique de Monaco.

«C’est difficile, Monaco n’est pas une piste facile à maîtriser et à mettre à niveau», a-t-il déclaré.

«Je me suis senti assez à l’aise dans la voiture depuis la FP1. Normalement, vous vous sentez toujours un peu étranger lorsque vous venez ici avec les murs et les bosses et la façon dont la piste est rasée et tout, il est difficile de vraiment renforcer votre confiance.

«Le premier tour que j’ai fait, je me suis senti assez à l’aise dans la voiture, bien avec le freinage qui est très important ici. Je me sens bien.

«Nous ne sommes pas à des kilomètres, nous sommes à une distance réaliste des gars devant nous, mais la voiture est bonne et nous avons des choses à améliorer, donc je suis assez optimiste.

Ce fut une journée bien moins productive pour Daniel Ricciardo dans l’autre McLaren.

Le Grand Prix d’Espagne était censé être le moment décisif pour l’Australien, mais il semble qu’il soit de retour à la case départ et déconcerté après s’être retrouvé à près d’une seconde du rythme de Norris à Monaco FP2.

«J’avais l’impression d’avoir confiance, mais cela ne se traduisait tout simplement pas par un temps au tour», a-t-il déclaré aux journalistes.

«Honnêtement, au volant, c’était assez frustrant parce que je franchissais la ligne et me disais ‘Ouais, c’était probablement un bon tour’ et c’était comme ‘Tu es P12’ ou ‘P15’ ou même à une étape P17 .

“[It’s] frustrant parce que c’est loin, en fait. Il y a beaucoup de temps à trouver. Heureusement, nous sommes partis pour demain, mais en ce moment, nous essayons de savoir où se trouve tout le temps.

«Le deuxième secteur était mon plus faible, c’est vraiment la basse vitesse, donc c’est un peu surprenant que je perde tellement là-bas. Je vais entrer dans les données, jeter un coup d’œil, tout ramener et comprendre.

«C’est plus d’entrées, plus de voiture et d’équilibre. Je ne mentirai pas, c’est très sensible et c’est probablement la chose frustrante.

“On a l’impression qu’il faut un certain style pour le conduire et si vous ne le faites pas et le faites correctement, ce n’est tout simplement pas rapide.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!