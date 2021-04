“ Lando Norris a fait paraître Daniel Ricciardo dans la moyenne ”

Damon Hill et Tom Clarkson ont fait l’éloge de Lando Norris, ce dernier affirmant que l’homme McLaren avait fait de son coéquipier Daniel Ricciardo un “look parfait” à Imola.

Dans le podcast F1 Nation, le duo a revu le Grand Prix d’Émilie-Romagne dans lequel Norris a remporté le deuxième podium de sa carrière en prenant la troisième position.

Ayant débuté la campagne 2021 avec la P4 à Bahreïn, le Britannique de 21 ans était dans le mix pour un départ en première ligne en qualifications à Imola – et pendant la course, il a justifié sa demande à l’équipe de Ricciardo de s’écarter et de laisser lui à travers quand il était plus rapide.

Norris a creusé un écart sur l’Australien à la fois alors et plus tard, après l’arrêt du drapeau rouge, alors qu’il rentrait à la maison avec trois places et 27,5 secondes d’avance sur son collègue plus expérimenté, qui a rejoint l’équipe cet hiver.

«Quel super week-end [for Norris]», A déclaré l’animateur de podcast Clarkson. «Il a toujours été un peu un spécialiste de Bahreïn, alors quand il a obtenu un bon résultat à Bahreïn il y a trois semaines, je suis rentré en pensant ‘je m’y attendais un peu’.

«Alors que nous sommes allés à Imola et qu’il a encore réussi et que j’ai été légèrement décontenancé par l’écart avec Daniel Ricciardo, qui est le meilleur tireur mais qui a vraiment été fait pour avoir l’air moyen par Lando et cela a dû être très difficile pour lui.”

Hill a également été impressionné par la façon dont Norris a répondu au défi que lui posait l’arrivée d’un pilote de 10 ans plus âgé et avec sept victoires en F1 à son actif.

«Andreas Seidl [McLaren team principal] a déclaré que Norris était monté d’un cran », a déclaré le champion du monde 1996. «J’étais un peu anxieux pour Lando car Ricciardo est un pilote chaud et il aurait pu être déstabilisé par son arrivée.

“Il [Ricciardo] a dit à un moment donné, en plaisantant, «Je vais vous terminer» dans l’une de nos interviews. Mais jusqu’à présent, Lando a mis cela de côté et pas seulement cela, il a l’air incroyablement à l’aise dans la voiture et c’est comme s’il avait grandi, il a monté d’un cran et il a l’air confiant, ce qui est si important.

Un week-end, en particulier un dimanche pluvieux, lorsque de nombreux pilotes ont commis des erreurs, Hill a été impressionné par le fait que Norris l’a gardé propre, à l’exception d’un tour exaltant en Q3 qui a été supprimé en raison du dépassement des limites de la piste et qui l’aurait placé P3 pour le départ de la course.

“Lando Norris a été coupé parce qu’il avait franchi une ligne blanche et son tour de qualification a été disqualifié, et tellement contrarié parce qu’il était juste allé un peu trop loin sur le trottoir dans l’un des virages les plus rapides de la piste”, a déclaré Hill .

«C’était à peu près la seule erreur que je puisse penser qu’il ait commise.

