Lando Norris “a fait sa marque” avec une conduite “star” du Grand Prix de Russie

Damon Hill a déclaré que Lando Norris avait montré son véritable potentiel en menant en Russie la semaine dernière, le qualifiant de “star du week-end”.

Norris était parti en pole, a mené pendant la majeure partie de la course et seul le choix de rester à l’écart alors que la pluie tombait dans les derniers tours l’a empêché de remporter sa première victoire en Formule 1.

Le pilote McLaren, qui était naturellement « dévasté » après la perte de sa victoire, a reçu beaucoup de soutien de la part des fans et de la communauté de Formule 1 après la course.

Le double champion du monde Mika Hakkinen a déclaré que le joueur de 21 ans ne devrait pas être blâmé pour avoir pris un “pari courageux” pour essayer de conserver la tête tard, et le vainqueur du titre 1996 Hill a convenu que l’homme McLaren s’est montré sous un bon jour à Sotchi.

La bataille pour la P3 dans le championnat des constructeurs est toujours en cours, mais McLaren a-t-il l’avantage sur Ferrari ?👀 McLaren compte actuellement 17,5 points d’avance mais tout peut arriver lors des sept dernières courses de la saison ! #F1 pic.twitter.com/NzJJx7WPju – PlanetF1 (@Planet_F1) 1er octobre 2021

Obtenez le look Lando Norris avec la boutique officielle de Formule 1

“La star du week-end était Lando Norris”, a déclaré Hill sur le podcast F1 Nation. « Il n’a pas gagné la course, il a décroché la pole position, mais il a conduit absolument magnifiquement sous la pression d’un septuple champion du monde derrière lui.

« Et avec Carlos [Sainz] aussi, il avait beaucoup à faire. j’ai adoré quand [Will Joseph, race engineer] est venu à la radio et a dit : « Quelle vitesse avez-vous avec ces pneus ? » et [Norris] dit : ‘Eh bien, qu’est-ce que tu veux ? Je peux te donner tout ce que tu veux ».

« Il était très cool à la radio. Je sais qu’il est devenu un peu guindé à la fin, mais c’est parce qu’il ne voulait pas qu’on lui parle lorsqu’il essayait de se concentrer sur la conduite des slicks sur le mouillé, mais vous pouvez le comprendre. Je pense qu’il était une star.

Après avoir obtenu son meilleur résultat en Formule 1 lors de la course précédente en Italie, Hill a ajouté que Norris aurait probablement été légèrement laissé pour compte après la victoire de son coéquipier Daniel Ricciardo.

Néanmoins, Hill pense que, si quelqu’un n’avait pas remarqué sa qualité à ce jour, il saura à quel point il peut être rapide.

« Il a raté Monza, Daniel [Ricciardo] a volé la vedette là-bas et je pense que Lando s’est probablement senti légèrement lésé d’avoir si bien fait toute la saison, et ce n’est pas lui qui a remporté la course », a expliqué Hill.

« Ensuite, il était là, en tête en Russie et, malheureusement, n’a pas tout à fait atteint la ligne, mais il a fait sa marque, n’est-ce pas ? Il a vraiment montré de quoi il était capable.

Verdict PlanetF1