Lando Norris a gagné en confiance en affrontant les leaders de la Formule 1 en 2021

Lando Norris s’est avéré problématique pour les prétendants au titre de Formule 1 à plusieurs reprises en 2021, ce qui pour lui-même a été un booster de confiance.

Avant le début de la saison, beaucoup d’attention était accordée à Norris, qui, après deux saisons aux côtés de Carlos Sainz chez McLaren, se retrouvait maintenant avec le multiple vainqueur de la course Daniel Ricciardo de l’autre côté du garage.

Certains s’attendaient à ce que Ricciardo soit un trop gros défi à relever pour Norris, encore moins qu’il domine l’Australien expérimenté, mais dans la première moitié de la saison, c’est ce qu’il a fait.

Même lorsque Ricciardo s’est amélioré après la pause estivale, Norris a toujours tenu bon, terminant avec 45 points d’avance au classement final du championnat des pilotes.

Une grande partie de la saison de McLaren a été consacrée à combattre Ferrari pour la P3 au classement des constructeurs, mais Norris a également eu sa juste part de batailles contre Lewis Hamilton et Max Verstappen à l’avant.

Norris s’est présenté à plusieurs reprises en tant que candidat à la pole position, atteignant cet objectif lors du Grand Prix de Russie.

Au cours de ce week-end de course, il a mené une bataille acharnée avec Hamilton, mais ce n’était pas la seule fois que les chemins du duo se sont croisés, le Grand Prix d’Émilie-Romagne étant un autre exemple passionnant, le théâtre de l’un des quatre podiums pour Norris en 2021.

Norris a également réussi à tenir Hamilton à distance lors d’une bataille de qualification pour le sprint à Monza.

En vertu de la nouvelle réglementation 2022, il y a de l’espoir que McLaren puisse recommencer à se battre de manière cohérente à l’avant, mais dans tous les cas, les expériences de Norris dans cette position jusqu’à présent ont contribué à donner l’assurance qu’il peut rivaliser avec les meilleurs pilotes.

« Je pense que cela vous donne confiance si vous êtes plus souvent devant, ou plus souvent vous avez une meilleure voiture à votre disposition », a-t-il déclaré, cité par RacingNews365.com.

« Dans la même voiture, que ce soit contre Lewis, (Valtteri) Bottas, Max (Verstappen) ou (Sergio) Perez, je pense que cela vous donne plus de confiance si vous pouvez conduire plus souvent dans cette position. »

À ce stade, Norris a déclaré que ces rebuts l’avaient également forcé à adapter quelque peu son style de conduite, sachant que ces leaders avaient souvent la meilleure voiture et plus d’expérience et calculaient donc toujours les opportunités de dépassement.

« Un peu, parce qu’ils ne sont pas seulement dans une meilleure voiture », a déclaré Norris au sujet de la modification de son style de conduite.

« Normalement, les pilotes qui sont dans une meilleure voiture sont également des pilotes expérimentés ou meilleurs. Cela donne un peu plus de pression.

« Vous savez qu’ils réfléchissent à toutes les stratégies possibles pour vous attaquer. Vous savez qu’ils réfléchissent à toutes les possibilités de vous dépasser.

