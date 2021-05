Lando Norris a inspiré par son attitude à l’égard de la santé mentale

Montrer sa faiblesse était depuis longtemps un inconvénient dans n’importe quel sport, mais Lando Norris s’est attaqué à cette stigmatisation pour devenir une source d’inspiration pour beaucoup.

A 21 ans encore, Norris a déjà apporté une toute nouvelle dynamique à la Formule 1.

Sa nature joviale devant les caméras de télévision à son arrivée en 2019 était à l’opposé des réactions habituelles des relations publiques froides, mais nous avons découvert plus tard que dans les coulisses, ce n’était pas en fait un sourire pour le Britannique.

Norris a fait irruption sur la scène avec McLaren, mais sa campagne de recrue était remplie de doute alors qu’il luttait avec la peur de ne pas être assez bon pour être en Formule 1.

Dans les années qui ont suivi, Norris a freiné ses blagues pour une approche plus sérieuse lorsque les caméras sont allumées, et plus important encore, en tant que pilote de Formule 1 établi et prospère, il a appris à semer le doute et les erreurs dans son esprit, se concentrant plutôt sur sa prochaine chance de conduire la McLaren et de faire amende honorable.

Mais, en tant que pilote ayant joué un rôle essentiel dans l’ouverture de la Formule 1 au public des médias sociaux, Norris est également devenu une source d’inspiration pour de nombreuses personnes qui ont et continuent de lutter contre des problèmes de santé mentale.

«J’étais différent de beaucoup de pilotes de Formule 1, étant vraiment ouvert sur tout, étant un peu plus amusant, un peu plus plaisant, probablement plus comme une personne normale que comme un robot marchant dans le paddock», a-t-il déclaré à ESPN.

«Je suppose que les gens aiment déjà ça et ça a encouragé beaucoup de gens, je m’amuse et je vois quelqu’un de joyeux et ça fait rire les gens.

«De temps en temps, je fais défiler les messages que je reçois sur Instagram uniquement par des personnes aléatoires, différentes personnes à travers le monde qui m’ont envoyé un message. Beaucoup d’entre eux souffrent de santé mentale, en particulier l’année dernière et un peu de COVID-19 – c’est quelque chose avec lequel les gens ont beaucoup plus de mal.

«Je recevais des messages de gens disant comment j’avais eu un impact sur eux et comment j’étais moi… comment j’avais changé leur vie ou, je suppose aussi profond que de dire, ils pensaient au suicide et des trucs comme ça, en disant comment je ‘ d a eu un impact sur le changement, en disant qu’ils profitent beaucoup plus de leur vie.

«En voyant beaucoup de ces messages et en apprenant à ce sujet, je me suis rendu compte que je pouvais beaucoup plus utiliser ma plateforme pour en parler, car ce sont des choses avec lesquelles j’ai eu du mal dans le passé, et [it’s about] savoir et apprendre à quel point je peux avoir une différence sur les gens du monde entier.

«C’est à ce moment-là que j’ai commencé à en parler un peu plus et à réaliser que ce n’est peut-être pas toujours la chose la plus agréable à raconter, mais c’est quelque chose où je peux aider beaucoup d’autres personnes.

Dans le paddock de Formule 1, les critiques sont partout pour un pilote, et Norris a expliqué comment cela peut se transformer en une spirale négative qui les amène à remettre en question leurs propres capacités.

Pas plus tard qu’en 2020, nous avons vu comment Alex Albon a lutté chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen, ce qui lui a fait perdre son siège au profit de Sergio Perez.

“Vous faites une ou deux erreurs et vous pouvez vous faire massacrer dans la presse ou sur les réseaux sociaux et les choses peuvent soudainement mal tourner pour vous”, a déclaré Norris.

«Cela a été évident au cours des dernières années, avec différents pilotes, les choses peuvent très vite paraître mauvaises, et si cela commence à avoir un mauvais effet sur vous et votre façon de penser, vous commencez à penser que vous ne pouvez pas performer au plus haut niveau. , et c’est une grande spirale dont il est très difficile de sortir. Je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte des difficultés que cela représente.

«Toutes ces choses auxquelles vous n’avez pas tendance à penser ont un effet important. C’est la même chose que le football de haut niveau ou l’athlétisme, ou quelque chose comme ça. Chaque petite chose peut s’additionner et faire une grande différence dans vos performances. »

Bien que toujours un streamer régulier sur Twitch, Norris a fait un effort pour sortir plus de la maison ces derniers temps, trouvant maintenant un passe-temps dans le golf.

Et c’est celui dont il est tombé amoureux, et présente en fait plusieurs similitudes avec ses activités de course.

«C’est très paisible, beaucoup plus calme que la course, beaucoup moins chaotique, c’est une belle façon de sortir et de faire quelque chose de différent, tout en me donnant ce côté compétitif et cette mentalité compétitive que j’adore», a déclaré Norris.

“Je l’aime. Je le vois de bien des façons, comme la course. Je suis frustré quand je ne vais pas assez bien. Tout le monde peut parfois frapper un bon coup, mais il le fait de manière cohérente.

«C’est comme si tout le monde pouvait probablement faire un bon tour parfois, il s’agit d’être capable de réussir un bon tour à chaque fois que vous sortez. C’est une mentalité similaire au golf. Vous pouvez parfois vous battre, mais vous pouvez aller dans le coin suivant, ou le trou suivant, ou le coup suivant, et vous pouvez le clouer.

«Cela me prend beaucoup de temps de nos jours.»

