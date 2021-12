Lando Norris a le «meilleur siège» pour regarder la bataille pour le titre de la Formule 1 se dérouler

Parti troisième sur la grille du Grand Prix d’Abou Dhabi, Lando Norris estime qu’il a le « meilleur siège » dans la maison pour regarder le jeu décisif se dérouler.

Le poleman Max Verstappen et son rival pour le titre Lewis Hamilton disputent la course de dimanche à égalité de points, 369,5 chacun.

Après 21 grands prix, il s’agit de la 22e et dernière course du championnat.

C’est simple, celui des deux protagonistes du titre qui termine devant, il remporte le titre mondial. Et si aucun des deux ne marque un seul point, il revient à Verstappen pour le décompte des victoires en course.

Cela promet d’être une décision passionnante car les deux pilotes doivent y aller.

Norris a le meilleur siège pour tout regarder.

« Je pense que je suis dans le meilleur siège pour demain », a-t-il déclaré après les qualifications, « donc je suis très excité de voir tout se dérouler, de voir ce qui se passe.

« Je pense que c’est juste un vrai plaisir d’être dans cette position, de voir tout ce qui s’est passé cette saison entre Max et Lewis et de regarder les batailles, de regarder les courses parce que j’ai beaucoup de respect pour eux.

« Oui, je suis très heureux d’être P3, non seulement parce que c’est une bonne position pour commencer, mais parce que cela me donne la première place pour la vue de demain. »

Moment de fierté de maman. @LandoNorris#AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/hpYY0hNbRj – McLaren (@McLarenF1) 11 décembre 2021

Alignant troisième, le pilote McLaren est chacun des deux Ferrari avec Carlos Sainz cinquième sur la grille et Charles Leclerc P7.

Norris se bat contre les coéquipiers de la Scuderia pour la cinquième place du championnat des pilotes, le Britannique à quatre derrière Leclerc et 4,5 devant Sainz.

Les qualifications de samedi ont marqué les meilleures positions de Norris sur la grille depuis des mois, le pilote McLaren mettant cela sur le compte du tracé du circuit de Yas Marina.

« Juste la mise en page », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé son avantage sur les Ferrari.

« La voiture est toujours aussi sensible aux différents types de virages et de virages relevés, de virages non relevés, etc., alors oui.

« Au Qatar, nous étions également très compétitifs, nous étions plus rapides que Ferrari, mais à part ça, dans le dernier peloton, nous avons généralement été un peu plus lents.

« Donc, pour venir ici, pour être devant, je pense que c’était très proche entre nous, je n’avais que cinq centièmes d’avance sur Carlos, donc ce n’est pas comme si nous étions des milles plus rapides et que nous allions être à l’aise demain – mais le simple fait de les devancer était définitivement une bonne chose pour moi, mais aussi une bonne chose pour l’équipe.