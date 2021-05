Lando Norris a rendu son ingénieur “ extrêmement nerveux ”

Avec ses deux violations à la chicane de Monaco épuisées très tôt, Lando Norris a laissé son ingénieur très nerveux pour le reste de la course.

Il y a peu de marge d’erreur autour du circuit de Monaco, mais il y avait encore quelques endroits où la FIA surveillait encore les limites de la piste.

L’une d’elles était la Nouvelle Chicane, où une nouvelle règle prévoyait que les conducteurs recevraient un avertissement s’ils la coupaient. La troisième infraction entraînerait une pénalité de cinq secondes.

Norris assez tôt dans la course a été montré le drapeau noir et blanc pour avoir raté la chicane deux fois, et donc son ingénieur de course Will Joseph sentait la tension.

«Il y a une nouvelle règle pour ce week-end [that] si vous avez manqué la chicane, vous recevez un avertissement », a déclaré Norris aux journalistes à Monte Carlo.

«Je pense qu’au tour 7, j’avais utilisé mes deux opportunités pour sortir de la piste, ce qui… rendait mon ingénieur Will extrêmement nerveux.

«Ce n’est donc pas un début de course idéal, surtout parce que je savais qu’il y avait encore beaucoup de tours à faire et que le relais final, quand tu peux pousser plus, si je faisais une autre erreur et que je partais, j’aurais une pénalité de cinq secondes. et [Sergio] Perez serait en avance sur moi.

«Je suppose donc que je poussais un peu et que je faisais beaucoup d’économies de carburant à certains moments et que je l’ai juste légèrement mal évalué, j’ai raté le sommet et j’ai reçu mon avertissement.»

Perez a pu utiliser l’overcut pour effacer Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Pierre Gasly, lui donnant une chance de décrocher le podium de Norris lors du dernier relais du GP de Monaco.

Une fois que Perez s’est accroché à l’arrière de la McLaren, Norris a demandé le silence à la radio, pour finalement assurer P3 et son deuxième voyage sur le podium de 2021.

«En fin de compte, je disais à Will de se taire, parce que parfois vous voulez juste vous concentrer sur ce que vous devez faire, juste conduire dans les rues de Monaco et vous voulez juste être dans votre zone, de cette façon de conduire. rond, manquant les barrières, se sentant juste confiant et n’ayant pas à penser à autre chose », a poursuivi Norris.

«Alors, quand il me dit qu’il y a un gars 20 secondes devant moi, ce n’est pas quelque chose qui me préoccupait trop et je voulais juste me concentrer sur la conduite. Aussi simple que cela.”

