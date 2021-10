Lando Norris a répondu à Sotchi avec une session de simulation de deux jours

Après le chagrin du Grand Prix de Russie, Lando Norris s’est dirigé vers le simulateur pour analyser ses erreurs et celles de McLaren.

Après avoir pris la pole position sur la piste asséchée de Sotchi, Norris cherchait au moins une place P2 alors qu’il défendait son avance sur Lewis Hamilton dans les phases finales de la course.

Mais lorsque la pluie a commencé à tomber sur certaines parties du circuit, Mercedes a ordonné à Hamilton de se garer pour les pneus intermédiaires avec une menace de précipitations plus abondantes à venir, tandis que McLaren a choisi de ne pas annuler Norris sur son désir de rester en dehors.

La pluie s’est ensuite fortement intensifiée, laissant Norris incapable de garder sa McLaren sur la piste avec des pneus slicks.

Et Hamilton était donc en mesure de remporter sa 100e victoire en carrière, tandis qu’après être retourné aux stands, Norris a été contraint de se contenter de la 7e place.

Mais Norris et McLaren souhaitent rebondir, le simulateur a donc été extrêmement occupé alors qu’ils cherchaient des moyens d’améliorer leurs efforts à Sotchi.

Et Norris a confirmé que ce travail a porté ses fruits.

Obtenez le look Lando Norris avec la boutique officielle de Formule 1

“J’ai bien sûr appris beaucoup de choses – des choses pour moi-même, ce que je pourrais faire de mieux la prochaine fois si nous nous retrouvions exactement dans la même situation, et comment je peux prendre de meilleures décisions”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

« Mais aussi avec l’équipe, c’est comment mieux communiquer. Comment pouvons-nous parler, afin que l’équipe me donne également plus d’informations afin de prendre des décisions.

« Le truc, c’est que c’est tellement compliqué. Lorsque vous regardez simplement la télévision, cela semble si simple et cela ressemble à la décision la plus facile au monde. Vous avez parfois l’impression que vous pouvez prendre une décision facile. Mais ce n’est vraiment pas si simple. Et il y a tellement de choses qui doivent avoir lieu pour que vous preniez une bonne décision et la bonne décision.

« Nous avons tout revu, toute la course, même du premier tour à la toute fin. Mais bien sûr, plus important encore, les 10 derniers tours.

« Que puis-je faire de mieux pour aider l’équipe et que peut-elle faire de mieux pour m’aider ? Nous avons passé deux jours sur le simulateur et un jour à tout revoir avec la communication, et comment nous nous parlons pour essayer de faire un meilleur travail la prochaine fois.

« Je ne dirai pas nécessairement ce que j’ai appris, mais j’ai beaucoup appris et l’équipe a beaucoup appris. Ce n’est pas une garantie, mais j’espère que nous ferons un meilleur travail la prochaine fois.