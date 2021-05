Lando Norris a trouvé la plainte de Marko “ assez drôle ”

Le Dr Helmut Marko a fait rire Lando Norris après que le pilote McLaren eut entendu la plainte de Marko après les qualifications à Portimao.

Norris se préparait pour un tour de poussée quand il avait Verstappen sur un flyer derrière lui et a été dit via la radio de l’équipe “de ne pas lui rendre service” alors que le pilote de Red Bull s’approchait.

Il s’est avéré que Norris n’a rien fait pour perturber le tour de Verstappen et s’est bien écarté, mais cela n’a pas empêché Marko de suggérer que Mercedes, les principaux rivaux de Red Bull et le fournisseur de moteurs de McLaren, étaient derrière l’appel pour essayer de rendre la vie difficile. pour Verstappen.

Norris, cependant, a vu le côté drôle et a dit qu’il n’y avait absolument rien dans les affirmations de Marko.

«J’ai vu ces commentaires, je les ai trouvés assez drôles», a déclaré Norris aux journalistes à Portimao.

«Pour une raison quelconque, il a blâmé Mercedes. Donc je n’ai aucune idée de ce dont il parle. Pourquoi Mercedes aurait-elle quelque chose à voir avec ça?

«Je pense qu’il était évidemment un peu ennuyé qu’une Mercedes se soit qualifiée devant eux. Aucun chef d’équipe ne sera satisfait de cela.

«Je veux dire, Max n’a pas perdu le temps dans le secteur un ou dans le secteur deux, il a tout gâché dans le secteur trois. Donc, tout le monde est allé plus lentement au deuxième relais, à part les gens qui sont devenus vieux et neufs et c’est parce que les conditions se sont aggravées.

«Alors peut-être qu’ils ont juste été aveuglés, sans regarder ça. Mais oui, je n’ai rien fait de mal.

Norris a fait un début fantastique pour la saison 2021, terminant dans le top cinq des trois courses jusqu’à présent et occupe la 3e place du championnat des pilotes.

Le pilote britannique affirme que sa confiance est à un “niveau record” alors qu’il cherche à maintenir la course au prochain Grand Prix d’Espagne.

Il a dit: «C’est [my confidence] certainement à un niveau record au cours des trois dernières années, pas seulement sur la piste mais dans le paddock, en travaillant avec l’équipe et tout, ils font un très bon travail.

«La confiance en moi et la confiance dans l’équipe vont bien et nous exécutons tout ce dont nous avons besoin pour le moment. La stratégie, un bon départ, un bon premier tour de ma part, donc ça va bien.

«Mais ils pourraient très facilement aller dans la mauvaise direction, nous devons donc continuer à travailler et continuer à pousser dur.»

