Lando Norris a “ une chance ” de se classer parmi les quatre premiers du championnat

Andreas Seidl pense que Lando Norris a «une chance» de battre un pilote Mercedes ou Red Bull au championnat du monde de cette année.

Norris a connu un début de saison excellent et constant, terminant troisième, quatrième et cinquième dans les trois courses pour établir une autorité précoce contre son nouveau coéquipier McLaren, Daniel Ricciardo.

Ces résultats placent le Britannique de 21 ans troisième au classement des Pilotes avec 37 points, seuls Sir Lewis Hamilton et Max Verstappen devant lui.

Cela lui donne un avantage de cinq sur Valtteri Bottas de Mercedes et tandis que Charles Leclerc de Ferrari vient ensuite, le deuxième pilote Red Bull, Sergio Perez, est sixième sur 22.

Compte tenu du rythme des voitures Mercedes et Red Bull, il semble difficile pour Norris de rester devant Bottas en particulier et aussi Perez pour la durée de la campagne de 23 courses prévue.

Cependant, si McLaren peut maintenir ses progrès, après la troisième position de l’an dernier au Championnat du monde des constructeurs, le directeur de l’équipe Seidl pense qu’il est possible que Norris empêche un blanchissage Mercedes / Red Bull des quatre premiers classements.

Obtenez le look Lando: les meilleurs produits dérivés Norris pour 2021

“Il y a toujours une chance”, a déclaré Seidl à propos de cette perspective, citée par Motorsport.com.

«Mais il est simplement important que nous, avec Lando, continuions à livrer week-end après week-end. La cohérence est reine, avec la performance évidemment, afin de surpasser les voitures qui sur le papier, et en réalité, sont définitivement plus rapides que nous.

«Si nous continuons à fournir des améliorations à la voiture, si Lando continue de faire ce qu’il a fait jusqu’à présent ces trois premières courses, cela finira par maintenir la pression sur ces gars devant nous et alors il y aura des opportunités de terminer les courses devant nous. eux.

«Mais en même temps, vous devez être réaliste. Si ces gars-là se réunissent chaque week-end, nous devons simplement reconnaître ou accepter que nous ne sommes pas encore là en termes de performances.

En ce qui concerne le dernier point de Seidl, Bottas a déjà eu un DNF cette année après son accident avec George Russell à Imola, où Perez a terminé 11e et juste hors des points après un tour.

Seidl a fait l’éloge de la conduite de Norris le week-end dernier au Portugal, où il a maintenu son record en 2021 d’être battu en course uniquement par une Mercedes ou un Red Bull.

“Au Portugal, il a simplement continué ce que nous avons vu de lui lors des deux premiers week-ends de course”, a déclaré Seidl. «Il réussit quand ça compte.

«Il ne fait qu’un avec la voiture et l’équipe. Je pense, encore une fois, qu’il a mené une course brillante, faisant de grandes manœuvres et de grands dépassements aussi.

«Il a toujours tenu son équipe d’ingénieurs à jour avec la vue d’ensemble afin de s’assurer que nous exécutons la stratégie des pneus de la bonne manière, et je dirais qu’il avait la course sous contrôle à chaque seconde.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook