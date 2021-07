Lando Norris a une relation «complètement différente» avec Daniel Ricciardo

in

Lando Norris a déclaré qu’il existait une dynamique “complètement différente” entre lui et Daniel Ricciardo par rapport à son ancien coéquipier, Carlos Sainz.

L’Espagnol et Norris s’entendaient bien en tant que coéquipiers de McLaren et ont une “bromance” autoproclamée entre eux et, bien que Norris affirme qu’il entretient toujours de bonnes relations avec son nouveau coéquipier, ils ont des intérêts différents.

Norris a eu le dessus sur le septuple vainqueur de la course tout au long de la saison jusqu’à présent, le Britannique étant considéré comme l’un des pilotes de la saison jusqu’à présent – ​​occupant la 4e place du championnat des pilotes devant Valtteri Bottas de Mercedes.

Telle est sa confiance en sa voiture, Norris a déclaré avant la course qu’il avait pour objectif de battre une Mercedes ou une Red Bull en qualifications samedi.

Quant à sa relation au sein de l’équipe avec Ricciardo, il estime que les différences du duo viennent des courses.

“Daniel et moi nous entendons bien”, a déclaré Norris, cité par Grandpx.news. « Nous rions beaucoup et je pense que nous sommes de bons coéquipiers.

“Mais ce qui le rend différent, c’est ce qui se passe en dehors de la piste”, a-t-il déclaré. “Daniel s’intéresse à des choses comme le vin et la mode, et j’aime le golf et l’esport.”

Norris a admis qu’il s’était davantage concentré sur lui-même cette saison dans sa quête d’amélioration, ce qui à son tour a porté ses fruits quant à sa position actuelle dans le Championnat du monde.

Sainz a également fait un début impressionnant dans sa carrière Ferrari, et le Britannique de 21 ans a déclaré que le couple socialisait toujours ensemble en dehors des week-ends de course et avait maintenu leur relation depuis leur temps ensemble chez McLaren.

« Carlos et moi jouons toujours au golf ensemble ou courons les uns contre les autres sur le simulateur. Si vous passez du temps ensemble en dehors de la piste, il en résulte simplement un lien complètement différent », a expliqué Norris.

« Il est peut-être vrai que je me concentre davantage sur moi-même qu’avant, car je crois que c’est ainsi que je tire le meilleur parti de moi-même. Cela inclut de passer plus de temps avec mes ingénieurs et moins de temps à plaisanter.

“Ce n’est pas que j’en ai perdu le plaisir, je me concentre juste davantage sur l’essentiel.”

