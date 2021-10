Lando Norris admet que le karting « très cher », espère que son équipe pourra l’aider

Lando Norris souhaite que sa nouvelle équipe de karting offre une voie aux jeunes vers la Formule 1, sachant que le coût reste un obstacle.

Lewis Hamilton et Sebastian Vettel ont sans doute été les critiques les plus sévères des courses juniors, claquant les coûts extrêmement élevés qui rendent l’accès à la Formule 1 inaccessible à tant de jeunes.

Norris lui-même est bien conscient de ce problème, mais espère aider à la formation de son équipe LN Racing, exploitée par le groupe OTK Kart à succès.

« Beaucoup de garçons, et encore plus de filles maintenant, se lancent dans la course, donc plus nous pouvons simplement aider et présenter cela, mieux c’est », a déclaré Norris dans une interview pour le site Web de la Formule 1.

« Bien sûr, je pense que tout le monde sait ou doit savoir que la course automobile coûte très cher.

« Ce n’est pas quelque chose que tout le monde peut faire malheureusement, je souhaite que ce ne soit pas le cas, je souhaite que tout le monde puisse se lancer dans ce genre de sport, comme le football ou le tennis où vous pouvez simplement prendre un ballon de football ou prendre un tennis raquette et une balle, c’est tellement accessible à n’importe qui dans le monde.

«Mais la course automobile n’est pas tristement. De toute façon, je peux ajouter à cela pour permettre à plus de garçons, plus de filles de passer, de participer à des courses s’ils le peuvent et de les aider à atteindre leurs objectifs, alors j’aimerais faire partie de cela. Une chose cool à laquelle faire partie et, espérons-le, à voir au cours des prochaines années. »

Norris parlait depuis la piste de karting de South Garda, un lieu qui lui a rappelé des souvenirs de sa propre carrière de karting depuis ses tout débuts au volant d’un kart Fernando Alonso.

Alors maintenant qu’il est pilote de Formule 1 aux côtés d’Alonso, Norris recherche les meilleurs talents pour rejoindre son équipe et commencer leur propre voyage vers la Formule 1.

« C’est un peu surréaliste, car ici ce morceau [South Garda Karting] c’est là que j’ai grandi en quelque sorte, c’est là que je suis venu faire l’une de mes premières courses européennes », a-t-il déclaré.

«Je viens de me rappeler beaucoup de souvenirs, je courais dans un kart différent de celui de Fernando Alonso, et je suppose que pour un jeune garçon ou pour moi alors en tant qu’enfant, c’était plutôt cool.

«Et maintenant, je suis dans cette position où certains des enfants ici qui conduisent, pourront bientôt conduire mon kart peut-être.

« C’est un sentiment agréable d’avoir quelque chose qui, espérons-le, aidera les plus jeunes à grandir et à faire l’expérience de la course, etc.

« J’espère que nous attirerons les meilleurs pilotes, j’espère qu’ils ne seront pas assez bons pour qu’ils viennent prendre ma place dans quelques années !

«Mais en tant que gars compétitif, je ne suis pas venu ici juste pour avoir un kart sur la grille qui tourne, je veux qu’il gagne, je veux qu’il soit en tête de la grille.

« J’ai l’impression que nous sommes venus avec les meilleures personnes, OTK est l’un des meilleurs fabricants et une grande équipe qui va le diriger, donc c’est une grande famille et pour moi de revenir et de faire en sorte que tout cela se produise avec eux était assez spécial.

Interrogé sur l’objectif ultime de LN Racing, Norris a répondu : « Faire partie du développement de l’avenir des gens, des enfants qui ont l’ambition de se lancer dans la Formule 1.

« Pour en faire partie, pour permettre à un maximum de personnes qui débutent le karting, ou même rejoignent le karting à tout âge, d’essayer de les aider à accéder à la Formule 1.

« Parce que je veux aussi qu’ils soient la meilleure équipe et je veux qu’ils aient les meilleurs pilotes, donc si je peux juste en faire partie, si je peux juste les avoir au volant de ma voiture, cela me rendrait heureux. »