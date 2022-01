Lando Norris admet qu’il était dans « l’ombre » de Carlos Sainz chez McLaren

Lando Norris a admis que 2021 était une année où il devait sortir de « l’ombre » que Carlos Sainz l’avait placé chez McLaren.

Norris et Sainz avaient été coéquipiers pendant les deux premières saisons de la carrière du Britannique en Formule 1, entretenant une relation amicale qui a culminé avec McLaren terminant troisième du championnat des constructeurs 2020.

Puis, pour 2021, l’Espagnol est passé à Ferrari et est venu Daniel Ricciardo, offrant à Norris ce qui, sur le papier, avait semblé un défi encore plus formidable de briller étant donné qu’il serait directement comparé à un septuple vainqueur de la course de F1.

Ce total de victoires de Ricciardo est passé à huit à Monza, mais pendant la majeure partie de la campagne, l’Australien s’est montré deuxième derrière Norris qui a réalisé quatre podiums et marqué des points dans 20 des 22 grands prix, terminant avec 45 de plus que son coéquipier.

C’était en partie dû au fait que Ricciardo avait du mal à s’adapter à la MCL35M, mais Norris pense que cela illustre également à quel point Sainz avait été bon chez McLaren. Sainz avait devancé Norris de 47 points en 2019 et de huit en 2020.

« Je pense que Carlos est l’un des meilleurs pilotes de Formule 1. Cela m’a également rendu moins beau parce que c’est un très bon pilote. Il a fait du très bon travail », a déclaré Norris, cité par Motorsport-total.com.

« Je pense que j’étais un peu dans son ombre parce qu’il a fait un excellent travail. »

Sainz est allé chez Ferrari et, de manière quelque peu surprenante, a fini par marquer plus de points que son coéquipier très apprécié, Charles Leclerc, lors de sa première année avec la Scuderia.

Pour la deuxième année consécutive, le madrilène de 27 ans a aidé une équipe à terminer troisième du championnat des constructeurs – et Norris pense que Sainz n’obtient pas le crédit qu’il mérite car il n’a jamais couru dans une voiture assez vite pour se battre pour un titre .

« De plus en plus de gens réalisent maintenant de quoi il est capable », a ajouté le Britannique de 22 ans, qui a néanmoins estimé que si Sainz était resté chez McLaren, plutôt que de passer chez Ferrari, sa propre amélioration aurait signifié qu’il aurait pu devenir « même un peu mieux que lui ».

Néanmoins, Norris insiste sur le fait qu’il n’a ressenti aucun complexe d’infériorité lorsque Ricciardo est arrivé en tant que nouveau coéquipier.

« Je ne me suis pas senti nerveux quand il est venu [to McLaren] », a déclaré Norris. « Beaucoup de gens pensaient qu’il l’était… parce qu’il a remporté plusieurs courses.

« Tout le monde sait de quoi Daniel est capable parce qu’il a été dans une voiture qui a gagné des courses. »

