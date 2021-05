Lando Norris “ adorerait faire ” des courses hors F1 à l’avenir

Lando Norris a révélé qu’il apprécierait l’opportunité de participer à des courses en dehors de la Formule 1 à l’avenir.

Le pilote McLaren peut faire valoir qu’il est jusqu’à présent le meilleur joueur de la saison, avec deux podiums à son actif et une troisième place au championnat des pilotes devant Sergio Perez et Valtteri Bottas dans des machines plus rapides.

Norris a signé un nouveau contrat McLaren et le PDG Zak Brown a adopté une attitude libérale pour permettre à ses pilotes de conduire dans différentes séries. Fernando Alonso s’est arrêté pour participer à l’Indianapolis 500 en 2017, Brown a offert à Daniel Ricciardo la chance d’utiliser la NASCAR Chevrolet Wrangler 1984 de Dale Earnhardt Sr. lorsqu’il a obtenu un podium pour l’équipe, tout en cherchant à tenir sa promesse. que le pilote IndyCar Patricio O’Ward participera au test des jeunes pilotes de F1 à Abu Dhabi à la fin de la saison.

Norris, cependant, dit qu’il aimerait avoir la chance de vivre la vie au volant d’autres voitures – mais seulement lorsque le moment sera venu.

“Bonne question. Je ne vais pas en dire trop », a déclaré Norris lorsqu’on lui a demandé si son nouveau contrat McLaren incluait des courses dans des événements non-F1 tels que l’Indy 500 ou les 24 Heures du Mans, comme cité par The Race.

«C’est définitivement quelque chose que j’aimerais encore faire à un moment donné de ma carrière.

«Ce ne sera pas cette année ou probablement l’année prochaine, car il y a tellement de concentration cette année en F1 avec COVID et ce n’est pas vraiment capable de le faire, et l’année prochaine avec les nouvelles règles et tout ce avec quoi vous voulez passer votre temps l’équipe et se concentrer sur une chose.

«Si ce n’est pas le cas, vous ne faites pas un travail assez bon et vous ne faites pas tout ce que vous pouvez pour maximiser votre objectif.

“Mais il y a certainement des choses que je voudrais faire et je pense que Zak a le même avis et le même objectif.”

Norris a déjà concouru en dehors des monoplaces en tant que pilote McLaren, en partenariat avec Alonso et Phil Hanson aux 24 heures de Daytona en 2018 alors qu’il était le pilote d’essai et de réserve de l’équipe, aux côtés de la Formule 2.

Avec son plaisir bien connu des courses sim, notamment en participant à quelques manches de la série iRacing aux côtés d’autres pilotes professionnels, le joueur de 21 ans a eu un avant-goût de différentes expériences de course.

Aux côtés de Norris expliquant son enthousiasme pour l’avenir avec McLaren dans son travail principal en Formule 1, il reste ouvert à essayer d’autres choses également.

«Nous serions ravis de faire plus de courses ensemble comme nous l’avons fait à Daytona, les 24 Heures. J’adorerais faire plus de courses d’endurance de 24 heures ou de 12 heures, peu importe ce que c’est », a-t-il ajouté.

«Je me suis beaucoup amusé à faire ce genre de choses, donc c’est définitivement quelque chose qui me vient à l’esprit pour l’avenir.»

