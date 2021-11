Lando Norris a appelé à un remaniement du système de qualification de la Formule 1 les week-ends de sprint.

Le pilote McLaren est enthousiaste à l’idée que le sprint soit établi comme une course à part entière.

À l’heure actuelle, le sprint est plutôt un moyen d’atteindre une fin, le week-end suivant un chemin progressif du vendredi au dimanche.

La séance qualificative traditionnelle d’une heure de vendredi forme la grille du sprint de samedi, dont le résultat définit à son tour l’ordre de départ du grand prix de dimanche.

Trois de ces week-ends ont eu lieu en 2021 à Silverstone, Monza et Interlagos, et ils devraient passer à six la saison prochaine.

Ils sont susceptibles de prendre un format révisé de toute façon, avec le potentiel de plus de points pour le sprint, mais Norris a avancé sa propre idée sur la façon dont ils pourraient être encore plus épicés.

« Ce que j’aimerais peut-être ajouter, c’est de le changer pour que vous ayez des qualifications vendredi pour la course dimanche », a déclaré Norris, cité par Motorsport.com.

« Ensuite, vous avez une qualification en un coup samedi matin pour la course de sprint de samedi. Donc un tour de qualification comme avant.

« Je pense que cela pourrait être excitant, au lieu du FP2 que nous faisons maintenant. Par conséquent, vous avez organisé samedi pour être un peu séparé, je suppose. Le sprint ne signifierait donc rien pour la course du dimanche.

Les qualifications à un coup ont été tentées lorsque la Formule 1 expérimentait différents formats au milieu des années 2000, mais ont finalement été abandonnées en faveur du système actuel.

Le présentateur de Sky F1 Ted Kravitz a déclaré lors de son cahier du samedi à Interlagos qu’il avait entendu que des nouvelles seraient révélées dans les semaines à venir qu’il pourrait même y avoir un championnat séparé pour les événements de sprint.

« Deux choses cruciales vont changer l’année prochaine avec les sprints », a déclaré Kravitz. « Tout d’abord, il semble que ce sera un championnat de sprint complet de six courses avec ses propres points – donc le vainqueur en obtiendra 10 et il y aura des points jusqu’à la 10e place et les résultats du sprint ne définiront pas la grille pour le grand prix.

« Je dois souligner qu’il semble qu’en ce moment, l’ambiance actuelle, en parlant à Ross Brawn et Stefano Domenicali, est que les puristes gagneront, et il semble que les qualifications un vendredi établiront la grille pour le grand prix et nous J’aurai notre propre petit championnat de sprint qui sera un peu plus précieux en termes de points.