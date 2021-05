Lando Norris apprécie que Lewis Hamilton “ dise la vérité ” aux conducteurs

Lando Norris a apprécié le soutien de Sir Lewis Hamilton sur les réseaux sociaux à Imola, affirmant que de tels mots signifiaient davantage venant d’un autre conducteur.

Norris a été l’un des meilleurs interprètes de McLaren lors des qualifications pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne, se mettant dans la conversation pour la pole.

En fin de compte, le Britannique a établi un temps qui aurait été assez bon pour la deuxième ligne, mais Norris est resté désemparé après que le tour ait été supprimé pour les limites de la piste, le plaçant derrière son coéquipier Daniel Ricciardo sur la grille.

Hamilton prendrait cependant Instagram pour offrir des mots d’encouragement à Norris après la déception, et lorsque ce soutien vient d’un camarade pilote avec une telle expérience, cela le rend très spécial puisque Norris sait que Hamilton «dit la vérité».

“Je pense que c’était quelque chose qui était agréable à voir”, a déclaré Norris à Express Sport.

«Je suppose que venant de quelqu’un qui a vécu exactement ce que vous ressentez, cela signifie certainement plus que quiconque n’a pas vécu cela en disant une telle chose.

«Je suppose que c’est la chose différente, de le voir d’un pilote – plutôt que d’un fan ou d’ingénieurs, ou de mécaniciens, ou du groupe autour de vous.

«Ils sont toujours là pour vous, pour essayer d’être positifs et vous aider à vous relever et vous aider à traverser les moments difficiles.

«Mais aussi le voir d’un pilote, quelqu’un qui a vécu ça ces dernières années, ou ses 12-15 ans de F1, ça veut dire un peu plus parce que tu sais qu’ils disent la vérité, et ils ont probablement vécu des choses très similaires.

«Ce n’est pas comme si cela changeait ma vie, mais c’est vraiment une chose cool et agréable à voir d’un conducteur à l’autre.»

Norris n’était pas le seul conducteur à recevoir des paroles réconfortantes de Hamilton. Après que George Russell a présenté des excuses sur les médias sociaux pour son crash d’Imola avec Valtteri Bottas et ses actions ultérieures, Hamilton a écrit: «La force vient de la vulnérabilité. Si vous ne faites pas l’erreur, vous ne pourrez jamais apprendre la leçon. Respect de la prise de responsabilité. »

Hamilton a déclaré que les pilotes sont désormais capables de communiquer entre eux mieux que jamais auparavant, et que le septuple champion du monde apprécie donc de pouvoir soutenir ses pairs.

«Il y a tellement de gens talentueux ici, je pense que nous avons tous énormément de respect les uns pour les autres et nous communiquons mieux que jamais, surtout depuis que j’ai commencé en Formule 1, dont je suis vraiment fier. ,” il a dit.

«Nous sommes tous des êtres humains, nous avons beaucoup en commun, nous sommes tous tellement concentrés à nous battre les uns les autres, mais il y a beaucoup de très bonnes personnes ici et je pense que nous devons vraiment nous soutenir les uns les autres.

«Nous nous battons tous contre le même genre de choses et il est intéressant d’être plus avancé et de savoir quand vous regardez en arrière sur quelqu’un qui est un peu plus jeune et que vous le voyez traverser quelque chose que vous avez traversé depuis longtemps, il y a longtemps.

«J’espère qu’il est utile de dire quelque chose de positif pour les encourager à continuer à pousser, à garder la tête haute, à continuer de se battre.»

