Lando Norris attribue la ténacité à son 10 sur 10

Seul pilote à marquer dans chaque course cette saison, Lando Norris affirme que sa régularité est en partie due à sa capacité à transformer une mauvaise course en un résultat décent.

Norris a un 10 parfait sur 10 jusqu’à présent cette année, ses résultats l’élevant à la troisième place du championnat des pilotes.

Trois podiums ont fait un long chemin vers ses 113 points alors que son pire résultat à ce jour était sa P8 au Grand Prix d’Espagne.

C’est sans aucun doute la meilleure première mi-temps du Britannique au cours de ses trois années en Formule 1, même s’il pense qu’il doit encore s’améliorer.

“Si c’est une étoile A, c’est ma toute première étoile A”, a-t-il déclaré sur le site officiel de la F1.

« Je pense que c’est un très bon début de saison, je suis content du travail que j’ai fait.

« Bien sûr, il y a des choses que j’aimerais améliorer et j’y consacrerai du temps et des efforts pendant la pause estivale.

« Dans l’ensemble, ce fut un très bon début, les résultats l’ont montré et la régularité l’a montré.

“Mais des deux côtés, pas seulement parce que nous avons été rapides mais que nous avons couru même lorsque nous avons eu de mauvais arrêts aux stands ou que j’ai fait une erreur, j’ai pu rebondir et tirer le meilleur parti d’un mauvais résultat.

“Alors oui, je suis heureux.”

Ce week-end, la Formule 1 court sur le Hungaroring où la dernière montée de McLaren sur le podium remonte à 2012, lorsque Lewis Hamilton a remporté le grand prix.

Depuis lors, ils ont marqué régulièrement, mais il n’y a pas eu de champagne en cause.

“Je pense que nous avons une bonne voiture, nous, en tant qu’équipe, avons rendu la voiture vraiment forte”, a poursuivi Norris.

« Il a ses forces et ses faiblesses et nous savons de plus en plus chaque week-end comment les exploiter et comment en limiter le côté faiblesse.

“Je n’aime pas non plus être trop confiant et dire que nous allons être le troisième meilleur temps parce que Ferrari était devant nous, Red Bull était devant nous, Mercedes était devant nous à Silverstone, donc nous ne pouvons pas être confiants ce sera le troisième meilleur mais c’est le but.

“Ce que nous avons bien fait cette année, c’est que nous avons battu la voiture Red Bull, et nous avons battu la Ferrari assez souvent même lorsqu’elles ont été plus rapides que nous. C’est ce que nous avons bien fait cette saison.

“Nous verrons si nous pouvons faire la même chose ce week-end.”