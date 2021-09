Lando Norris avait «ce désir» d’essayer de battre Daniel Ricciardo

in

Lando Norris a estimé qu’il aurait pu défier son coéquipier de McLaren Daniel Ricciardo pour la victoire à Monza, mais a joué avec plaisir le jeu d’équipe.

Ricciardo a pris la tête de Max Verstappen au départ du Grand Prix d’Italie, et à partir de là, il a tenu à distance son ancien coéquipier Red Bull.

Et une fois qu’un arrêt au stand lent avait envoyé Verstappen dans l’ordre, suivi d’une collision mettant fin à la course avec son rival pour le titre Lewis Hamilton, McLaren était bien assis alors que Ricciardo menait avec Norris en P2.

À ce stade, le Britannique a demandé à son équipe s’il pouvait défier Ricciardo, mais l’ordre est venu de tenir le poste – celui qu’il a suivi avec plaisir.

Interrogé par Sky F1 s’il était frustré par P2, Norris a répondu : « D’une certaine manière, je ne vais pas mentir. Ma priorité est l’équipe, je suis là pour l’équipe et j’espère être là pour le long terme.

« Pour notre avenir, c’est le meilleur résultat que nous puissions avoir.

« Il y a toujours ce désir à l’intérieur de vouloir y aller. Je pense que j’avais le rythme pour au moins essayer. Je ne peux pas dire que j’aurais eu Daniel ou pas, mais j’aurais pu au moins essayer.

« Mais en même temps, j’ai juste demandé à l’équipe ‘que voulez-vous que je fasse, puis-je y aller, n’est-ce pas ?’

“Autant à l’intérieur je voulais y aller, j’étais tout aussi content de rester deuxième parce que je suis un gars d’équipe, j’aime l’équipe, j’ai grandi avec eux d’une certaine manière, donc c’est le meilleur résultat que j’aurais pu espérer.

Norris a d’abord perdu contre Hamilton après une bonne bataille entre les deux, mais l’a ensuite récupéré en complétant un surcoupage, aidé par un arrêt lent de Hamilton au garage Mercedes.

Et avec le recul, Norris est heureux d’avoir regagné la position de cette façon, affirmant que cela aurait pu être lui qui s’est retrouvé dans cet accident autrement que Verstappen et Hamilton.

« C’était un long premier relais. Il était sur les pneus durs et plus nous allions, plus il avait un avantage sur les pneus durs par rapport à nous », a déclaré Norris à propos de sa chute avec Hamilton.

« J’ai essayé, mais je savais aussi que cela ne valait pas la peine d’essayer de faire quelque chose de plus et de tomber, mais fair-play pour lui – il m’a dépassé et il a fait du bon travail.

« Mais ensuite, nous l’avons dépassé dans l’arrêt au stand, alors j’ai réussi à récupérer cela avec la bonne stratégie et à la fin, je nous ai en fait obtenu un podium, m’a obtenu la deuxième place.

“Parce que si je ne l’avais pas fait, je serais sorti derrière Max et Lewis et peut-être que j’aurais été dans l’accident à leur place.”

Quelqu’un a vu les chaussures de @DanielRicciardo ? pic.twitter.com/N2s7wJFNzp – McLaren (@McLarenF1) 12 septembre 2021

Obtenez le look Lando Norris avec la boutique officielle de Formule 1

Le Grand Prix d’Italie a été un week-end extrêmement positif pour McLaren, remportant la victoire au mérite avec une MCL35M qui a semblé compétitive tout au long.

Et donc Norris a déclaré que le rythme avait été là pour garder Red Bull et Mercedes derrière, donc quand Hamilton est venu l’appeler, il n’était pas sur le point de faire une passe facile.

« Ça a été fort tout le week-end. Nous avons eu le rythme, peut-être pas pour dépasser une Mercedes ou une Red Bull, mais nous avons eu le rythme pour les garder derrière », a expliqué Norris.

« Et parfois, c’est ainsi qu’il faut travailler. Nous avons élaboré chaque scénario avant la course – si nous pouvons les garder derrière, quel est le plan de match ? Si nous passons derrière eux, quel est le plan de match ?

«Je pense que nous étions juste préparés pour chaque scénario. Mais c’était une course, donc je voulais être devant Lewis. Je me fiche qu’il soit dans une Mercedes et qu’il soit en tête du championnat ou deuxième, je veux toujours le battre à la fin de la journée.