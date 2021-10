Lando Norris avait « tellement peur » lors du drame du premier tour avec Ferrari

Lando Norris a admis qu’il avait peur lorsqu’il s’est dirigé vers le virage 12 trois de front dans le premier tour à Austin dimanche.

Le pilote McLaren s’est dirigé vers le gauche serré à côté de la Ferrari de Charles Leclerc et de son coéquipier Daniel Ricciardo alors qu’ils se bousculaient pour la position dès le début, et le Britannique a déclaré qu’il craignait d’aller du côté de son rival en raison de l’endroit où il placé sa voiture à l’intérieur.

Les trois pilotes ont franchi le virage et, ayant initialement l’air d’avoir dépassé les deux voitures, il a reculé derrière eux et a continué à partir de là.

Mais étant donné l’angle d’entrée et la façon dont les voitures se sont entassées dans le coin les unes à côté des autres, le pilote McLaren a admis que les choses étaient « un peu sommaires » alors qu’ils se dirigeaient vers la fin de la ligne droite.

« J’avais tellement peur parce que c’est une piste si large, et je sais que c’était trois de front, je savais que Daniel était à l’extérieur, donc je devais faire attention », a déclaré Norris à Formula1.com après la course.

«Mais je ne pouvais pas arrêter trop tard parce que je savais que Charles était juste devant. Donc, l’angle – j’étais au sommet, Charles arrivait, à peu près, j’allais le désosser si j’entrais plus fort.

« Donc, c’est devenu un peu sommaire, je n’ai évidemment pas réussi, donc un peu dommage, mais difficile. »

Une P7 a été la récompense de Norris pour ses efforts dimanche, dans une journée globalement difficile pour les pilotes compte tenu des conditions chaudes dans lesquelles conduire à Austin.

Il a également eu une journée calme, terminant là où il avait commencé – mais mettant toujours des points au tableau pour son équipe dans la bataille contre Ferrari dans le championnat des constructeurs.

Mais maintenant, seulement 3,5 points séparent McLaren de la Scuderia au classement, et le pilote de 21 ans a admis que les voitures écarlates avaient l’avantage sur son équipe dimanche.

« Ce fut une course longue, difficile », a déclaré Norris. « Pas grand-chose que nous pourrions faire de manière réaliste en suivant. Parfois, je pensais que nous avions un meilleur rythme et je pense que, dans l’ensemble, étant donné que Charles avait 25 secondes d’avance ou quelque chose comme ça – 20 secondes d’avance sur Daniel – je pense que cela a montré qu’ils étaient encore la voiture la plus rapide aujourd’hui.

« Donc [it’s] décevant de ne pouvoir rien faire de plus, mais c’est comme ça parfois.