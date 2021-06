Lando Norris: “Bizarre” de penser à un écart inférieur au dixième avec Mercedes

Lando Norris est toujours en train de comprendre qu’il a terminé à moins d’un dixième de Mercedes lors des qualifications pour le Grand Prix de Styrie.

Le Britannique a été une véritable vedette de la campagne 2021 jusqu’à présent, au point qu’il n’est désormais plus choquant de le voir rendre la vie difficile à Mercedes et Red Bull un samedi.

Max Verstappen était hors de portée en Autriche alors qu’il se dirigeait vers la pole pour le Grand Prix de Styrie, bien que Norris ait pu battre l’autre Red Bull de Sergio Perez tout en tournant à moins d’un dixième du temps P2 de Bottas.

Bottas reviendra à la 5e place sur la grille grâce à une pénalité qu’il a écopée aux essais, ce qui signifie que Norris sera en tête de la deuxième ligne pour la course.

Et bien que Norris voit la tendance se développer des voitures étant plus « égales » cette saison en qualification, il trouve toujours le fait qu’il était à moins d’un dixième des deux voitures Mercedes à la fin de la Q3 « bizarre » à penser.

“Nous nous attendions à être bons et forts parce que nous avons été relativement décents tout le week-end”, a-t-il déclaré aux journalistes dans le paddock.

« La voiture était bonne et nous savons que nous faisons toujours un petit pas en Q3.

“Pour être devant l’un des Red Bull, je dirais que ce n’est pas comme prévu, car ils ont été très rapides dès le premier tour ici et des milles devant nous tout le week-end.

« C’est une histoire similaire à Monaco par exemple, ou Bakou ou certaines pistes où nous regardons toujours loin derrière Mercedes et Red Bull, mais à mesure que les charges de carburant diminuent, je pense que la voiture de tout le monde devient un peu plus égale et plus compétitive.

«Parfois, cela peut vous surprendre un peu et nous pouvons être en avance sur eux. C’est bon à savoir.

“Moins d’un dixième des deux Mercedes, ce qui est un peu un choc, car je pense que je peux juste affirmer qu’elles ont plus d’adhérence que nous. C’est bizarre d’y penser mais c’est une bonne position.

Commencer P3 ! J’adore cet endroit. Nous sommes dans une position décente pour demain. pic.twitter.com/OevE3fq3ON – Lando Norris (@LandoNorris) 26 juin 2021

Les niveaux de carburant augmenteront cependant considérablement pour la course et bien que Norris ira à « 100% » saisir une opportunité si elle se présente, il reconnaît également la nécessité de choisir ses batailles avec soin.

“C’est une histoire similaire à celle d’il y a quelques années, lorsque j’étais en P2 ou P3 et que nous nous mêlions avec les Red Bulls et les gars de Mercedes, et s’il y a une opportunité à 100%, je la saisirai”, a-t-il confirmé.

« Mais je dois toujours choisir mes concurrents avec soin et ne pas tuer les pneus, alors nous attendrons et verrons.

« Je pense que sur le papier vendredi, ils étaient un peu plus rapides que nous, à la fois la Mercedes et une Red Bull, donc je ne m’attends pas à être super compétitif contre eux. Mais nous avons encore une bonne chance de battre tout le monde derrière, c’est donc le plan.

