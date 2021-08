Lando Norris compare l’ajustement de Daniel Ricciardo à celui de ses rivaux

Lando Norris dit qu’il a trouvé “intéressant” de voir comment les autres pilotes ont adopté leurs nouvelles voitures, par rapport à son coéquipier Daniel Ricciardo chez McLaren.

Ricciardo a librement admis que la première moitié de cette saison a été la plus difficile de sa carrière jusqu’à présent, ayant généralement pris du retard sur Norris alors qu’il a eu du mal à comprendre les subtilités de la façon dont la McLaren conduit à son meilleur – ce qui ne joue pas pour son style de conduite naturel.

Mais après avoir vu comment les autres ont adopté leur nouvelle machine cette saison, Norris a observé combien de temps il a fallu aux autres déménageurs d’équipe pour se mettre à niveau – et en quoi cela a différé.

« Je sais que ce n’est pas facile [for Ricciardo], mais je n’ai pas eu une expérience comme la sienne, changer de voiture une fois, encore et encore. Je ne peux donc pas juger », a déclaré Norris à Sky Italia.

« C’est intéressant de remarquer que d’autres pilotes comme Carlos [Sainz] chez Ferrari sont déjà de retour dans le rythme, Fernando [Alonso] aussi avec Alpine.

« Je pensais que Daniel aussi aurait repris le rythme à ce moment-là, mais il n’est pas loin [away]. “

Quant à Norris, il a été parmi les pilotes les plus remarquables de l’année jusqu’à présent, n’ayant terminé en dehors du top cinq qu’à deux reprises – une fois pour un abandon – et a remporté trois podiums pour mener à la fois Valtteri Bottas et Sergio Perez dans le Championnat des Pilotes à mi-saison.

Il a reçu des éloges dans tout le paddock pour la façon dont il s’est opposé à un vainqueur de course éprouvé à Ricciardo et a souligné que cette saison l’avait vu devenir plus à l’aise dans les conditions de course.

“Au cours des deux dernières années, les qualifications, cette année la course”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait être sa meilleure qualité cette année. « Le développement était bon chaque année. Je pense aux qualifications – si je devais en choisir un, ce serait les qualifications.

« Mais cette année, je suis plus confiant en course qu’en qualifications. Cela change chaque année. »

Il occupe la troisième place du championnat des pilotes mais, à moins d’une tournure miraculeuse des événements, il sera toujours derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen à la fin de la saison – et pense que le pilote Red Bull sera sacré champion du monde à Abu Dhabi.

« Je pense que Max [will win],” il prétendait. « La Mercedes semble un peu moins cohérente que Red Bull. Red Bull semble un peu plus équilibré, tandis que les Mercedes vont vite ou luttent. Je dirais Max, mais ce sera très proche.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla