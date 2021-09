Lando Norris conserve Sotchi P7 après une réprimande dans la voie des stands

in

Lando Norris vient de recevoir une réprimande des commissaires FIA à Sotchi pour une infraction à l’entrée des stands au Grand Prix de Russie.

Les équipes avaient prédit que la pluie était à venir pour les phases finales du Grand Prix de Russie, et elle est dûment arrivée, créant le dilemme de savoir s’il faut ou non faire des stands pour les pneus intermédiaires.

Le leader de la course Norris voulait jouer la sécurité avec une première victoire en Formule 1 en vue, son équipe McLaren lui disant que la pluie serait légère.

Les cieux s’ouvriraient vraiment, laissant Norris bloqué sur les pneus secs alors qu’il retournait aux stands avec une adhérence nulle.

Et en essayant d’entrer dans la voie des stands, il glissait en arrière sur la ligne blanche, avant de réintégrer la voie – ce que vous diriez généralement est une pénalité de slam dunk en Formule 1.

Cependant, les commissaires sportifs ont adopté un point de vue assez clément, affirmant que la piste et les conditions météorologiques de l’époque ont joué un rôle essentiel dans l’incident.

Le verdict était le suivant : “Les commissaires ont entendu le conducteur de la voiture 4 (Lando Norris) et le représentant de l’équipe, ont examiné les preuves vidéo, radio et télémétriques et ont déterminé qu’une infraction au règlement avait été commise. Cela n’a pas été considéré comme un cas de force majeure car il n’est pas conforme à la définition de la force majeure à l’article 20 du Code Sportif International de la FIA.

« Cependant, les Commissaires Sportifs ont tenu compte du fait que lors du tour précédent, le pilote de la Voiture 4 avait franchi le virage 17 (adjacent à l’entrée des stands) à une vitesse relativement élevée, sans perte de contrôle. Au cours du tour suivant, les conditions se sont rapidement détériorées et ont varié selon les différentes parties du circuit.

“Le pilote a considérablement ralenti en entrant dans l’entrée des stands, avec une vitesse d’environ la moitié de sa vitesse d’entrée des stands normale, mais a tout de même perdu le contrôle et a glissé sur la zone peinte entre l’entrée des stands et la piste.

« Bien qu’évidemment le pilote ait choisi de rester sur la piste avec des pneus slicks à gomme dure alors que d’autres ont choisi de passer aux intermédiaires, et a donc cherché à gagner un avantage en conservant sa position de course, nous ne considérons pas que la traversée de la zone peinte était intentionnel ou prévisible dans les circonstances.

Clairement émotif après que cette victoire potentielle ait échappé, Norris a cependant clairement indiqué que l’équipe McLaren n’était pas à blâmer, car il avait poussé pour être laissé de côté sur la piste.

“Je vais probablement recevoir une pénalité pour cela, cela n’aggrave pas les choses”, a-t-il déclaré à Sky F1 en voyant la rediffusion de sa gaffe dans la voie des stands.

“L’équipe m’a dit ce qui se passait, et j’ai pris la décision, j’ai aussi dit ‘non, je veux rester en dehors’, donc ce n’est pas la faute de l’équipe, j’ai aussi pris mes décisions.”