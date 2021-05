Lando Norris convient que les courses de sprint attireront un public plus jeune

La Formule 1 veut engager les jeunes avec des qualifications de sprint – et Lando Norris de McLaren peut certainement le voir faire l’affaire.

Les courses de sprint étaient loin d’être une nouvelle proposition pour la Formule 1, mais la pierre d’achoppement pour elles dans le passé avait été l’idée de les organiser avec une grille inversée.

Cet obstacle a maintenant été franchi et les qualifications de sprint feront leurs débuts au Grand Prix de Grande-Bretagne, le résultat de cette course de 100 km établissant ensuite la grille pour le Grand Prix de dimanche.

La Formule 1 a ressenti le besoin d’offrir une forme de course plus courte afin d’engager les jeunes téléspectateurs, et c’est un marché dont Norris connaît beaucoup. Il a sans doute mené la charge en ouvrant la Formule 1 au monde des médias sociaux.

Et le Britannique pense que si la Formule 1 veut un public plus jeune, la qualification au sprint est la voie à suivre.

«Pour quelqu’un qui regarde la télévision, je pense que les gens de cette époque, il y a tellement de choses à faire dans votre vie», a-t-il déclaré à ..net.

«Il y a tellement plus de choses qu’il y a probablement 10 ans, 20 ans. Il y a tellement de choses que les gens aiment faire et c’est tellement facile de sortir et de faire quelque chose, d’aller rencontrer ses amis, de jouer à des jeux, d’aller en ligne, peu importe. “

Lando Norris pourrait-il défier Lewis Hamilton et Max Verstappen?

La Formule 1 n’est pas étrangère aux critiques sur sa valeur de divertissement avec Mercedes qui domine le sport depuis 2014, alors que les voitures actuelles ne se prêtent pas au dépassement.

L’orientation future de la série semble bien plus prometteuse avec Lewis Hamilton et Max Verstappen qui se battent pour le championnat du monde 2021, tandis que 2022 verra l’introduction de nouvelles voitures qui devraient permettre des courses plus excitantes.

Ensuite, il y a les qualifications de sprint qui, on l’espère, pimenteront l’action avant cette date.

«Dès que quelqu’un cesse d’apprécier quelque chose, il va simplement faire autre chose qu’il veut apprécier», a poursuivi Norris.

«Il est si facile de passer à autre chose très rapidement si vous perdez tout intérêt pour quelque chose. Donc de mon côté, je dirais [sprint qualifying] logique.”

