Lando Norris craint l’impact sur la santé mentale de la saison de 23 courses

Lando Norris craint que la Formule 1 ne mette en danger la santé mentale du personnel de l’équipe avec un calendrier de 23 courses.

Comme prévu, plusieurs modifications ont déjà été apportées au calendrier pour 2021, dont une qui, lors de sa publication initiale, visait 23 tours.

Le Grand Prix de Singapour est la dernière pièce du puzzle à changer, mais malgré son annulation, le PDG de la Formule 1 Stefano Domenicali est déterminé à trouver un remplaçant.

« Le but est de comprendre cette semaine quelle sera la direction. L’objectif est de maintenir le calendrier avec le nombre de courses programmées », a-t-il déclaré à Sky Italia.

« Alors, bien sûr, nous devons faire face à une situation qui change tous les jours. L’objectif est de s’assurer que le championnat continue, en gardant la cadence que nous avions prévue.

Mais Norris, qui est devenu un modèle grâce à son courage de parler de ses propres problèmes de santé mentale, craint pour le bien-être des membres de l’équipe si 23 courses ont effectivement lieu.

“La F1 fait de plus en plus et elle s’engage sur la bonne voie, mais 23 courses ne sont pas une aide pour cela”, a-t-il déclaré, cité par The Guardian.

« Vingt-trois courses, c’est dur. La quantité de courses est la seule chose qui peut commencer à avoir un impact et à faire des ravages sur l’équipe car ils ne voient pas beaucoup leurs familles, surtout avec Covid et l’isolement. Pour moi, c’est l’une des choses les plus importantes.

En 2020, McLaren a annoncé un partenariat avec l’association caritative pour la santé mentale « Mind ».

Et Norris a fait l’éloge de leur collaboration, affirmant qu’elle a ouvert la voie à tous les membres de l’équipe pour faire part de leurs préoccupations.

“En tant qu’équipe, il y a beaucoup de choses en place maintenant”, a-t-il déclaré.

« Pas seulement pour nous en tant que pilotes, mais pour les mécaniciens, les ingénieurs car ils sont souvent loin de leur famille. Nous faisons beaucoup avec eux pour que tous les membres de l’équipe se manifestent et parlent à qui ils ont besoin, sans penser qu’ils doivent rester silencieux.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

